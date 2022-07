Președintele BRAT: „Lumea are percepţia că toţi jurnaliştii sunt corupţi”

Viitorul jurnalismului îl reprezintă descentralizarea platformelor media prin blockchain, este de părere Dragoş Stanca, preşedinte Biroului Român de Audit Transmedia (BRAT). Potrivit acestuia, percepţia este că toţi jurnaliştii sunt corupţi şi că nimeni nu mai face conţinut cu bună credinţă, ci doar din interes comercial, însă toate aceste lucruri vor trebui corectate în timp.

"Cu cât produci mai multă audienţă, cu atât faci mai mulţi bani. În web2.0, undeva pe parcurs, adevărul a devenit neproductiv din punct de vedere comercial. Şi atunci au apărut fake-news, clickbait şi alte metode prin care suntem, cumva, ţinuţi captivi să consumăm cât mai mult conţinut, să producem cât mai multe afişări, ca acestea să fie vândute cât mai ieftin şi să ajungă la cât mai mulţi clienţi care să plătească astfel de campanii publicitare. Deci, cumva, principiile fundamentale ale relaţiei dintre public, jurnalişti, comercial şi editorial s-au fracturat total. Acest lucru ne duce într-o direcţie nebună în care nu mai avem răbdare unii cu alţii, nu mai ştim să deosebim dezinformarea de informaţie legitimă, credem că toţi jurnaliştii sunt corupţi şi că nimeni nu mai face conţinut cu bună credinţă, ci doar din interes comercial. Toate aceste lucruri vor trebui corectate în timp", a afirmat Stanca.

El a susţinut că, prin adoptarea tehnologiei blockchain, creatorii de conţinut au capacitatea de a recâştiga încrederea publicului.

"Descentralizarea în content ar însemna, în principiu, transparentizarea totală a proceselor care pot avea impact în politicile editoriale. Acest lucru poate însemna, de asemenea, faptul că oamenii vor cunoaşte regulile jocului de la început şi că ele nu pot fi schimbate pe parcurs, fiind înscrise într-un block al unui blockchain. De exemplu, Facebook a schimbat regulile jocului de sute de ori pe parcursul contractului pe care, prin termeni şi condiţii, îl are cu toţi utilizatorii platformei", a subliniat şeful BRAT.

În viziunea lui Stanca, o mare parte din media a fost viciată şi şi-a trădat misiunea, fiind "infestată de interese nelegitime, însă există în continuare jurnalism onest care serveşte interesului public".

"Generalizarea este mama autocraţiei şi apoi a dictaturii. Există nuanţe: Nu toţi sunt la fel. Dau foarte des acest exemplu: Gândiţi-vă că o bună parte din redacţia de la Recorder şi o bună parte din redacţia de la Rise Project sunt oameni care au lucrat la Antena 3. Asta nu înseamnă că dacă au lucrat la Antena 3 îi caracterizează politica editorială a postului. Înseamnă că ei aveau o conştiinţă a lor, au plecat şi şi-au făcut treaba în continuare. Generalizarea şi lipsa de atenţie la nuanţe e incredibil de dăunătoare (...) Avem, la urma urmei, doar 70.000 de ani de când am ieşit din grote. Mi se pare că e foarte devreme în istoria umanităţii. (...) Gândiţi-vă ce am reuşit de la aselenizare şi până în prezent! Aselenizarea a fost făcută cu un computer IBM care avea o putere de vreo 1,2 milioane de ori mai mică decât un smartphone mediu. Deci, s-a dus un nebun pe Lună operat de un computer care era de peste un milion de ori mai slab decât un smartphone mediu. Şi asta am făcut din 1969 până acum. Este absolut fabulos ce am reuşit. Dacă ne mai dăm răgaz măcar 80 - 100 de ani s-ar putea să fim extrem de plăcut surprinşi de cât de buni suntem. Deci, cred că e foarte relativ să punem ştampile", a preşedintele BRAT.

Conform estimărilor NewsGuard, în timp ce jurnalismul se confruntă la nivel internaţional cu o subfinanţare masivă, platformele de dezinformare câştigă, anual, 2,6 miliarde de dolari din campanii publicitare finanţate de cele mai importante companii multinaţionale.

