Selly: Nu am fost platit de Armata Română și nu este o campanie MApN

Selly, unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din România, spune că recenta postare a MApN în care el apare în echipament militar și în care Ministerul spune că acesta ”s-a alăturat Scorpionilor roșii”, nu reprezintă o campanie MapN și nici nu a fost plătit pentru a face acest lucru.

Reprezentanții influencerului spun că acesta a fost acuzat că ar fi primit bani pentru o campanie de recrutare a MApN.

“Nu am fost plătit un leu de către Armata Română sau de vreo instituție subordonată acesteia. MApN nu a cheltuit niciun ban în acest proiect, ba mai mult, toată producția acelui episod “La Muncă” a fost realizată din bugetul personal. Noi am filmat o zi normală de exerciții în poligon, nimeni nu a scos tancurile sau armele pentru Selly. Mai mult, aceasta a fost ideea și inițiativa mea, nu am fost contactat de vreun reprezentant al acestei instituții. Nu, nu fac parte, nici plătit, dar nici gratuit, din vreo campanie de PR a Armatei Romane,” susține Selly.

De la ce a pornit totul

Selly a lansat, în primăvara acestui an, un reality-show difuzat pe propriul său canal de YouTube intitulat “La Muncă”. Ideea proiectului a fost aceea de a arăta tinerilor, în special, ce presupune un job într-un anumit domeniu, de cele mai multe ori o meserie dificilă și nerecunoscută la adevărata ei valoare, care presupune abilități speciale sau o tehnică desăvârșită. Printre cele testate de Selly s-au numărat: gunoier, alpinist, pescar, dentist etc., joburi care sunt demne de respect și fac parte din viața noastră de zi cu zi.

“În fiecare episod, eu și un invitat special încercăm diferite meserii, pentru a ne da seama exact în cât timp am muri de foame dacă, ipotetic vorbind, mâine s-ar închide toate rețelele sociale și ar trebui să ne angajăm în altă parte. Am lansat până acum 11 episoade, în care am fost: gunoier, alpinist utilitar, pescar, stomatolog, angajat la supermarket, shaormar etc., iar acum urmează marea finală, cel mai tare episod de până acum – în care, alături de Dracea, am fost militari în Armata Română. A fost, probabil, cel mai greu de pregătit și de executat proiect pe care l-am făcut pentru acest canal de YouTube și, iată, exact ce s-a întâmplat. Așa cum v-am zis, ideea asta de militar pentru o zi a fost a mea, nu a armatei. De fapt, ideea a fost a voastră, cred că am văzut-o printr-un comentariu acum vreo lună, când căutam un subiect pentru marele final al reality-show-ului. M-a atras ideea, mai ales că eu am crescut în vremuri în care armata nu mai era obligatorie, iar curiozitatea de a merge pe front și a vedea ce presupune o zi din viața unui militar este foarte mare. Iar noi, în seria ‘La Muncă’, vrem să creștem awareness-ul față de job-urile astea, în special față de cele care implică responsabilitate foarte mare și abilități speciale”, menționează Selly.

Eplicația lui Selly aici: https://www.youtube.com/watch?v=Zpbq4fYAX3Q

Sursa foto: Selly

