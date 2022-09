Ce servicii de streaming sunt disponibile în România și cine ar mai putea veni în țară

HBO Max, platforma de streaming ce include producțiile HBO precum și alte blockbustere de la Hollywood, s-a lansat oficial în România pe data de 8 martie 2022.

HBO Max costă 4,99 euro pe lună sau 39,9 euro pe an.

Printre cele mai cunoscute producții care vor fi diponibile pentru abonații români se află: Lord of the Rings, Game of Thrones, Harry Potter, True Detective, Joker, Aquaman, Wonder Woman, Rick & Morty, Batman vs Superman, The Big Bang Theory, Justice League sau Sopranos.

Sursa foto: Shutterstock / AFM Visuals