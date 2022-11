O noua platformă de streaming s-a lansat în Romania: Cât costă un abonament

Hayu, serviciul video-on-demand (SVOD) al NBCUniversal International cu conținut reality tv, pe bază de abonament, s-a lansat în România și în alte 15 țări din Europa Centrală și de Est.

Lansarea noii platforme în România vine după ce acest serviciu și-a făcut deja prezența în alte piețe europene, fiind disponibil din 2021 în Franța, Italia, Spania, Portugalia, Elveția, Lituania, Estonia, Letonia, Polonia, Ungaria și Republica Cehă.

Platforma este disponibilă din 29 noiembrie pe iOS, Android, Android TV, Apple TV, Amazon Fire TV, Samsung TV, LG și Xbox.

Un abonament Hayu costă 4.99 euro pe lună, 23.99 euro pentru 6 luni sau 3.99 euro pentru 12 luni în Romnia, Grecia, Albania, Andorra, Bosnia, Bulgaria, Croația, Cipru, Kosovo, Malta, Montenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Slovacia și Slovenia.

Dedicat fanilor genului reality show, Hayu oferă peste 300 de emisiuni și peste 9.000 de episoade de conținut reality tv, care includ toate sezoanele popularelor francize The Real Housewives, Below Deck și Million Dollar Listing, precum și toate sezoanele și spin-off-urile Keeping Up With the Kardashians încă de la început.

Serviciul oferă o gamă largă de opțiuni, cu o mare varietate de sub-genuri în limba engleză, precum: Home and Design, Dating, Cooking, True Crime și Fashion. De asemenea, abonații nu trebuie să-și facă griji cu privire la spoilere, deoarece cele mai multe dintre emisiuni sunt disponibile pe Hayu în aceeași zi cu lansarea lor în S.U.A.

Pe multe piețe, Hayu este considerat un serviciu pe care orice iubitor de reality tv trebuie să îl dețină. Fanii din Europa Centrală și de Est se pot abona acum la Hayu pentru 4,99 Euro pe lună, 23,99 Euro pentru șase luni sau 43,99 Euro pentru 12 luni, cu o perioadă de testare gratuită de șapte zile.

Sursa foto: Andrey_Popov / Shutterstock

