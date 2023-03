Andreea Balaban - sau, mai pe românește, #teambalaban - este una dintre vedetele online-ului românesc. Cu peste 400.000 de fani pe YouTube și un sfert de milion de urmăritori pe Instagram, e de mai bine de un deceniu o forță în internetul de la noi. Am evitat cu grijă termenul ”influencer”, fiindcă nu o reprezintă. Preferă ”povestitor” – și veți vedea de ce mai jos, unde vorbim despre branduri, internet, toxicitate, femei, bărbați, dar mai ales pisici.

În internetul românesc, Andreea Balaban e demult un brand. Cum se înțelege brandul Andreea Balaban cu omul Andreea Balaban? ”Sunt totuna”, spune ea. ”Brandul a apărut din om, fără o coregrafie stabilită în prealabil – și nici acum nu există una clară. A apărut din pasiunile (și nervii) unei fete care nu se regăsea în aproape nimic din ce era la modă în 2010”.

Un povestitor implicat în societate

Andreea recunoaște că scrie mult, vorbește și mai mult, se și filmează vorbind. Dar mai ales o pasionează frumosul (nu neapărat și expresia ”oameni frumoși”) și încearcă să-l împărtășească cu cei din jur, în toate formele și să îl primească înapoi, să facă ping-pong cu idei, valori, pisici, culori și credințe.

”Cred că sunt, sau asta visez să fiu, un povestitor implicat în societate, în domeniile pe care le cuprind, în temele pe care le expun, în comunitate. Și când spun comunitate, mă refer la oamenii care, chiar și punctual, îmi acorda atenție și încredere, la #teambalaban”, spune ea ”Încerc pe cât de mult pot să rămân eu, așa cum sunt, autentică, pe bune, să cer ajutorul și să le arăt oamenilor o Andreea cu bune, și cu rele, cu emoții și cu nervi, cu pisici și cu bigudiuri în cap. Nu știu dacă îmi iese mereu, dar asta îmi doresc.”

Bărbații sunt de pe YouTube, femeile - de pe Instagram

O întrebare nu neapărat plăcută: e mai ușor pentru femeie decât pentru un bărbat să devină un brand online?

”Înțeleg foarte bine întrebarea, deși aș prefera sa nu”, răspunde Andreea. ”Cred că depinde. Femeile consumă mai mult social media, dar pe de altă parte, urmărind statisticile YouTube de exemplu, vom observa ca peisajul românesc este dominat aproape în totalitate de bărbați. Prea puține femei aleg să se expună în format video”.

Pe Instagram, explică ea, e mult mai simplu. ”Nu e nevoie de atât de multă coregrafie, e suficient un simplu vizual atrăgător. E adevărat însă și că vizualul atrăgător nu rezistă pe viață și în timp își pierde farmecul”. Dar ca femeie, ai un mic avantaj suplimentar.

Cel mai mult îi plac proiectele în care are mână liberă, unde a putut, spune ea, să țeasă poveștile așa cum știe că ar fi mai bine și pentru brandul respectiv, și pentru comunitate. Au fost branduri ca ECCO, Perwoll, Avon, Hendrick’s, Babyliss, Lidl, Sezamo și multe altele.

E ca la terapie. Le e mai ușor femeilor să meargă? Poate. Dar problemele sunt aceleași pentru toți. Nu îmi place să mă pun pe un front bărbați vs. femei, fiindcă nu cred în războiul ăsta. Cred că, dacă muncești, se vede. Dacă îți pasă de oameni sau animăluțe, se vede. Dacă vrei să fii o voce, se vede. Și, mai ales, văd oamenii. Cred ca ușor îi e celui care face asta constant, pe termen lung, că așa vrea, așa simte, așa e el / ea. Andreea Balaban

”Sunt cu capul meu, cu pisicile, nu cu cifrele”

În același timp, recunoaște că are o problemă cu cifrele – în sensul că nu prea îi pasă de ele, iar multe branduri asta caută. Dar Andreea Balaban nu prea ”se pupă” cu cifrele.

”Sunt eu cu capul meu, cu pisicile, deci, nimic plănuit, strategie, etc. Din păcate - cred că din păcate - nu fac marketing, promovare, nu fac giveaway-uri în care sa le cer oamenilor follow, share, like, zbiară sa știe toată scara de bloc că EXIST și să-mi dea follow. Am ore întregi pe zi în care răspund la comentarii sau mesaje private. Și nu cu emoticoane. E asta cuantificabil, pot să bugetez? Nu. Dar nici nu aș vrea, sincer. Fac asta pentru că îmi doresc să vorbesc pe limba oamenilor, pe tot ce-am trăit, pe reduceri la magazine, pe mâncare de pisici, pe, pe, pe.”

Toxicitatea vine din tiparele cu care am fost crescuți

Ce rețea socială e mai toxică – sau, altfel spus, care e rețeaua socială în care ajungi să fii privită ca un obiect? Andreea nu crede că e vreuna anume și nici că publicul de la noi ar fi misogin (sau nu). ”Poți să fii toxic și la buticul de jos din cartier, când cumperi pâine. Cred că orice rețea e toxică, atât timp cât promovezi tiparele cu care, din păcate, am crescut. Să fii suplă, buze mari, fără cearcăne, mereu aranjată. Cam greu, chiar și cu un job full time de influenker. Ca să-ți răspund, nu rețeaua socială e de vină, ci ce transmiți.”

Poți să fii și foarte, foarte mișto și foarte, foarte, extremist, indiferent dacă ești femeie sau bărbat. Andreea Balaban

Publicul ca publicul, dar cum sunt brandurile? Fiindcă deși suntem în 2023, mai vedem chiar și de la branduri cunoscute, mesaj de secol XIX, de tipul ”noi suntem de părere că femeile sunt egale cu bărbații, voi ce credeți, așa o fi? Cum gestionezi astfel de situații?

”Dacă decizi că merită bătaia de cap - și la mine mereu merită, că îmi place să-mi creez probleme - încerci să le explici, să vii cu propuneri, pe banii tăi, ca să vezi dacă poți ajuta în vreun fel (oamenii, nu brandurile). Dacă nu, răspunzi respectuos, inventezi ceva dacă e cazul sau le zici în față: «Măi, e 2023, nu e o părere că suntem egali toți, e o realitate». Eu cam asta fac, răspund fără filtru, d-aia nu mă vedeți pe toți pereții. Insist, nu mă plâng, mă laud!”, spune Andreea Balaban.

”Luna Femeii” și poze cu pisici

Mai merge în 2023 conținutul cu mărțișoare, 8 martie, Luna Femeii, ”mulțumesc, mămico care mi-ai dat viață”? Și care e alternativa smart la el?

”Alternativa e să faci ceva, chiar și o urare, un mesaj, un ceva) pentru femei și într-o zi de marți în mai, și în septembrie, și într-o joi la 3 după-masa în decembrie”, răspunde Andreea.

E vreo diferență de gen în experiențele creatorilor de conținut online? Sunt bărbații mai bloggeri și femeile, mai vloggeri, de pildă - sau invers? Andreea Balaban recunoaște că habar nu are. ”Eu urmăresc la oameni să fie sinceri, să rezonez cu ei, să mă inspire. Nu am făcut un pattern dacă-s bărbați sau femei. Plus că e doar ce urmăresc eu, eu sunt ceva infim la statistici. Dacă aș fi un televizor, sigur nu aș avea contor din ăla sau cum îi zice pentru audiențe.”

M-a rugat să tai la montaj răspunsul la întrebarea dacă există în continuare o discriminare la noi de tipul ”dacă ești demeie nu poți scrie serios despre telefoane/mașini/fotbal, doar despre rochițe/farduri/mondenități”. Oricum știm cu toții care e răspunsul. Cu fotbalul spune că știe puțin, dar mult, de la tatăl ei. ”Cu telefoanele sunt la zi, că am 3 pisici negri, știi cât e de greu să pozezi pisici negre? Imposibil. Îți zic eu. Evident, nu postez pozele, dar om sunt și eu, trebuie să le văd eu nasurile, urechile, cutele.”

Ce ar face dacă ar fi bărbat?

Andreea Balaban spune că refuză sa împartă oamenii în bărbați versus femei. Dar tot nu a scăat așa ușor de întrebarea ce ar face dacă ar fi bărbat? ”Aș scăpa de epilat, pensat, fardat, 7.000 de tipuri de rochii. Dar habar nu am, nu știu, sincer, ce aș face. Dar ar fi interesant să descopăr și perspectiva asta și caut adesea perspectiva bărbaților pe care îi consider model în jurul meu”.

Și, în final, am vrut să aflăm ce are Andreea Balaban în pregătire – clasica întrebare cu ”planuri de viitor”.

”Mai multe pisici. Se pune?”

Sursa foto: Andreea Balaban

