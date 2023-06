Piaţa cinematografelor din România, printre cele mai afectate industrii de restricţiile din pandemie, se apropie de nivelurile anterioare anului 2019, astfel că în 2022 numărul spectatorilor a ajuns la 11,2 milioane, în creştere cu 40% faţă de 2021, dar cu 15% sub nivelul din 2019, potrivit unei analize realizate de o companie de consultanţă imobiliară.

Datele Centrului Naţional al Cinematografiei, analizate de Cushman & Wakefiled Echinox, arată că, din punct de vedere al încasărilor totale, operatorii de cinematografe au raportat o creştere de 2,5 ori faţă de 2021, respectiv 246,2 milioane de lei (circa 50 milioane de euro), însă cu 7% mai puţin comparativ cu 2019, când a fost înregistrat un nivel record de 265 milioane de lei (aproximativ 56 milioane euro). De menţionat că, în perioada analizată, preţul mediu al unui bilet a crescut cu 9%, de la 20 de lei în 2019, la 21,9 lei în 2022.

Conform datelor analizate de wall-street.ro, filmele Teambuilding, Romina VTM și Haita de acțiune, toate avându-l ca producător pe BRomania(Matei Dima), au fost printre cele mai de succes filme lansate de la finalul anului trecut până în prezent. Teambuilding a avut încasări de 23,5 milioane de lei, fiind al doilea cel mai de succes film lansat anul trecut, după Avatar 2. Anul acesta, BRomania se regăsește în top, ca producător, cu filmul Haita de acțiune, cu încasări de 7,9 milioane de lei, dar și cu filmul Romina VTM, care a avut încasări de 9,4 milioane de lei și se clasează pe locul doi cu încasări de 9,4 milioane de lei , la 1 milion de lei distanță de locul 1, ocupat de Fast X.



Revenind la cifrele analizei realizate de compania de consultanță mobiliară, acestea includ atât cinematografele cu un singur ecran, cât şi cele cu mai multe ecrane, cele din urmă reprezentând peste 96% din încasări şi numărul de spectatori.



Frecvenţa vizitelor pe cap de locuitor a înregistrat, de asemenea, un avans semnificativ în 2022 faţă de 2021, respectiv 0,59 vs 0,24, însă sub 0,68 raportat la 2019.



Cele mai mari pieţe cinematografice din România sunt Bucureşti (3.547.733 de spectatori, anul trecut), Cluj-Napoca (715.695), Constanţa (613.048) şi Timişoara (691.656), care concentrează aproape jumătate (49,6%) din cerere.



"Evoluţia industriei cinematografice din 2022 arată faptul că centrele comerciale şi-au reluat locul important pe care îl aveau în preferinţele românilor de a-şi petrece timpul liber. Peste 96% dintre sălile de cinematograf din România se regăsesc în cadrul mall-urilor, iar investiţiile în noi proiecte care urmează să fie dezvoltate în următorii ani vor contribui în continuare la extinderea infrastructurii cinematografice", a precizat Dana Radoveneanu, Head of Retail Agency, Cushman & Wakefield Echinox.



La finalul anului trecut, 32 dintre cele 41 de judeţe din România aveau cel puţin un cinematograf multiplex, numărul mediu de săli de proiecţie fiind de 13,25.



Cushman & Wakefield Echinox, afiliatul exclusiv al Cushman & Wakefield în România, este o companie de consultanţă imobiliară şi cuprinde o echipă de peste 80 de profesionişti şi colaboratori, ce oferă o gamă completă de servicii investitorilor, dezvoltatorilor, proprietarilor şi chiriaşilor.



Cushman & Wakefield, unul dintre liderii globali în domeniul serviciilor imobiliare comerciale, cu 52.000 de angajaţi în peste 60 de ţări, ajută chiriaşii, proprietarii şi investitorii în optimizarea valorii activelor. Cu venituri de 10,2 miliarde de dolari, serviciile principale ale companiei sunt: consultanţă în gestionarea activelor şi investiţiilor, pieţe de capital, închirieri, administrarea proprietăţilor, reprezentarea chiriaşilor, servicii de proiect şi evaluare.

Sursa foto: printscreen Netflix

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: