Cum a transformat Maria Ene Conținut Media într-un nume de referință în marketingul digital

R: Câteva zile până la Ziua Femeii şi ne bucurăm să stăm de vorbă cu Maria Ene, Fondatoare şi CEO a Conţinut Media, agenţie de marketing digital.

M: Şi eu mă bucur să fiu azi cu voi, în aceeaşi măsură, și pentru că pot să le transmit antreprenoarelor şi femeilor, în general, gânduri bune şi succes în tot ceea ce fac.

Ce te-a inspirat să înființezi Conținut Media și care este misiunea principală a companiei tale?

Am decis să înfiinţez firma care se află în spatele conceptului Conţinut Media plecând de la un pariu cu mine. Pot sau nu să vin cu un proiect sustenabil pe o piaţă cu foarte mulţi jucători?

Bifam toate abilităţile unui writer foarte bun şi îmi doream să dovedesc asta. A fost vorba despre ambiţie şi despre nevoia de a trece de la un domeniu în care nu mă regăseam, la unul care mă atrăgea mult. Să fac marketing de conţinut la un nivel înalt în ceea ce priveşte calitatea a fost un obiectiv pe care acum ştiu că l-am atins.

Poți să împărtășești câteva dintre provocările cu care te-ai confruntat în parcursul tău antreprenorial și cum le-ai depășit?

Iniţial, am început singură. În foarte scurt timp portofoliul de clienţi s-a mărit atât de mult, încât nici 14 ore pe zi nu-mi erau suficiente pentru toate proiectele pe care le aveam. Am început să externalizez şi să lucrez la distanţă cu alţi writeri. A fost o provocare. Din punctul meu de vedere, este diferit când lucrezi la distanţă, mai dificil decât atunci când lucrezi cu echipa fizic, aşa cum se întâmplă astăzi.

Pandemia nu ne-a afectat activitatea, dimpotrivă. În perioada respectivă numărul clienţilor a crescut, multe afaceri fizice mutându-se online sau doar bifând prezența şi pe internet.

Nu pot să spun acelaşi lucru şi despre perioada în care a apărut AI. De fapt, cred că anul trecut a fost cel mai dificil pentru mine. A fost problematic să aduc clienţi noi, pentru că mulţi au ales să folosească 100% Chat GPT sau alte tool-uri similare, pentru conţinut. Rezultatele le puteţi vedea şi voi online. Textele scrise cu AI, fără să fie trecute prin filtrul uman, nu doar că se văd de la mare distanţă, dar, pe lângă faptul că au conţinut irelevant pentru businessul pe care îl reprezintă, multe conţin şi informaţie greşită.

Acum pot să spun că am depăşit momentul. 2024 a început foarte bine, cu mulţi clienţi noi care menţionează că nu vor conţinut scris cu AI. Să mi se solicite expres aspectul ăsta îmi asigură un sentiment de confort.

Ce servicii oferă Conținut Media și cum se adaptează acestea nevoilor diverse ale clienților din diferite industrii?

Partea bună a anului trecut este că m-a determinat să regândesc strategia agenţiei. Conţinut Media şi-a extins gama de servicii pentru a răspunde mai bine nevoilor diversificate ale clienţilor din diferite industrii.

Pe lângă crearea de conţinut de calitate, acum oferim servicii SEO care ajută la optimizarea site-urilor pentru motoarele de căutare, asigurând o vizibilitate mai bună şi atrăgând trafic calificat. De asemenea, ne ocupăm şi de publicarea articolelor, asigurându-ne că acestea ajung la publicul ţintă în mod eficient şi contribuie la construirea unei prezenţe online solide.

În plus, am integrat şi servicii de social media management, care permit clienţilor să aibă o prezență constantă pe platformele sociale, construind o comunitate loială în jurul brandului.

Aceste servicii noi sunt concepute pentru a se adapta şi a răspunde specific nevoilor fiecărui client, indiferent de industria în care activează.

Din ce industrii provin clienții voștri?

Să rezum, cred că nu există domeniu pentru care să nu fi oferit servicii de marketing. Livrăm zilnic conţinut şi facem strategii pentru câteva zeci de domenii – de la cele mai uşor de abordat, la medical şi până la afaceri foarte tehnice. Clienţii noştri sunt nume mari într-o diversitate de industrii - din România și alte țări din Europa - şi încrederea lor ne onorează.

Am şi afinităţi, dacă le pot spune aşa, domeniile medical şi juridic fiind acelea pe care le prefer.

Pe de altă parte, interacţionăm şi cu politicul, conturând strategii de comunicare cu electoratul menite să ajute în acest sector.

Cum procedați pentru a ține pasul cu un portofoliu atât de divers de clienți?

Cred că, dacă nu aş primi aproape zilnic provocări, nu m-aş simţi bine.

Azi am suportul unei echipe de specialişti în marketing, angajaţi şi parteneri, cu care ofer servicii de calitate înaltă. Asta mă ajută foarte mult şi mă determină să nu mă opresc aici. Ştiu că avem foarte multe de spus în industria asta.

Având în vedere evoluția rapidă a inteligenței artificiale, cum integrează Conținut Media tehnologiile AI în procesul de creare a conținutului și care este viziunea ta asupra impactului acestora pe termen lung?

Ar fi fost greşit să le ignor. Bineînţeles că încerc să ţin pasul cu tot ce apare nou. Dar am ales să integrăm tehnologiile AI în procesele noastre ca suport, nu ca instrument principal, deoarece consider că intervenţia umană are şi va avea în continuare o importanţă majoră.

AI-ul este folosit pentru a eficientiza anumite etape ale proiectelor noastre, cum ar fi research-ul preliminar, generarea de idei noi sau sugestii de structură, dar crearea şi rafinarea conţinutului sunt întotdeauna realizate de echipa noastră de profesionişti.

Această abordare asigură că, deşi beneficiem de eficienţă şi rapiditatea pe care AI-ul le aduce, calitatea şi originalitatea conţinutului rămân la standardele înalte pe care clienţii noştri le aşteaptă. Viziunea noastră pe termen lung este că, în ciuda avansurilor tehnologice, esenţa conţinutului de calitate va rezida întotdeauna în capacitatea umană de a gândi creativ, de a interpreta nuanţe şi de a construi mesaje care rezonează cu audienţa.

Cum se diferențiază Conținut Media pe piața de profil?

Prin faptul că avem o atitudine pozitivă în raport cu clienţii, reuşind să oferim ceea ce promitem. Portofoliul nostru este format din clienţi care nu ar accepta parteneriate cu noi dacă nu am livra rezultate consistente şi de calitate.

Care consideri că este cheia succesului în industria de marketing digital în ziua de azi?

Fără îndoială, seriozitatea cu care te implici şi abordezi proiectele clienţilor. Nu există un proiect sau un client mai important decât altul.

Care sunt planurile de viitor pentru Conținut Media și cum vezi evoluția companiei în următorii ani?

Planurile de viitor pentru Conţinut Media sunt ambiţioase şi vizează consolidarea poziţiei noastre ca lider în domeniul creării de conţinut, cu o atenţie specială acordată domeniului medical. Avem în vedere nișarea profundă în acest sector.

Pe lângă specializarea în domeniul medical, îmi propun să măresc echipa, pentru a putea oferi în continuare servicii dedicate şi altor industrii. Îmi doresc să continuăm în aceeaşi manieră: nu suntem doar o agenţie care furnizează servicii de marketing digital, ci un partener de încredere pentru clienţii noştri.

