Românii nu știu că sunt prea săraci să nu își asigure locuințele

În România, circa o treime din totalul locuințelor sunt asigurate și numai 1,54 milioane dintre acestea sunt asigurate la valoarea reală de piață, printr-o asigurare facultativă de locuință. Cu toate că pentru foarte multe clase sociale din România, propria locuință este cel mai de preț bun material, acestea rămân vulnerabile în fața probabilității producerii unor riscuri sau calamități altfel asigurabile.

La finele anului trecut, fondul de locuinţe şi-a păstrat trendul ascendent din ultimii ani, înregistrând în total 9,1 milioane de locuinţe, în creştere cu 0,7%, faţă de sfârşitul anului 2019, potrivit unui raport al Institutului Național de Statistică (INS).

Dintre cele 9,1 milioane de locuințe de pe întinsul țării nostre, la sfârșitul lui 2020 erau asigurate, printr-un contract de asigurare în vigoare numai 3,3 milioane. Dintre acestea 1, 75 milioane de polițe erau obligatorii, cunoscute sub denumirea PAD, iar 1,54 milioane erau polițe de asigurare facultative. Dintre acestea, doar cele facultative asigură casa sau apartamentul la valoarea reală de piață.

La 31 mai 2021, potrivit datelor PAID România, 1,81 milioane de locuințe din țară erau asigurate printr-o poliță PAD. Astfel, 75% dintre locuințele asigurate printr-o asigurare obligatorie erau situate în mediul urban, iar 25% în mediul rural. Iar, în funcție de tipul locuinței circa 95% erau de tip A și în jur de 5% de tip B.

PAD - Polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale - este o poliță de asigurare obligatorie, care acoperă daunele produse de numai 3 riscuri, respectiv inundații, cutremure sau alunecări de teren asupra locuințelor, de pe teritoriul României.

Altfel spus, dacă riscul asigurat se produce, în baza poliței obligatorii, clienții asigurați vor primi maxim 20.000 de euro pentru locuințele de tip A sau maxim 10.000 de euro pentru locuințele de tip B.

Locuința de tip A este reprezentată de construcția cu structură de rezistența din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic. Locuința de tip B este construcția cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic.

Polițele PAD costă 20 euro în cazul locuințelor tip A și 10 euro în cazul locuințelor de tip B și se pot achita numai prin prime unice.

Ba mai mult, nerespectarea de către proprietari, fie persoane fizice, fie juridice a obligației de asigurare a locuințelor împotriva dezastrelor naturale se poate sancționa cu amenda de la 100 la 500 lei de către primăriile de pe raza cărora se află locuința în cauză. Până în prezent însă nu a fost înregistrat niciun caz de amendare a vreunui cetățean din această cauză.

Ce știu și fac românii? Cât plătesc sau nu pentru a-și asigura locuințele?

Brokerii, consultanții în asigurări spun că agenții de vânzări încearcă să educe clientul, dar în mare se vinde ceea ce se cere, iar în România se cere RCA, travel și cel mult, casco.

Pe de-o parte este vorba despre lipsa informării, iar pe de altă parte vorbim despre neîncrederea în sistemul de asigurări în ansamblu, din cauza micilor scandaluri din piața locală legate de falimentele unor asiguratori etc.

Primul motiv este lipsa informației la nivelul publicului larg, urmat de o lipsă de încredere generală, care se transpune și asupra sistemului de asigurări destul de tulburat în ultimii ani de situații dificile. Azi sunt în vigoare peste 1,8 milioane de polițe PAD și 1,55 milioane de polițe facultative așa că, majoritatea asiguraților au ambele polițe încheiate. Din pacate, 4 din 5 locuințe ramân neasigurate. Citeste si: Asigurările obligatorii de locuințe în 2021 – Tot ce trebuie să știi Cosmin Tudor, director dezvoltare PAID România

Andreea (38), București spune că și-a asigurat mereu autoturismul personal atât cu o poliță de răspundere civilă auto (RCA), cât și una facultativă, casco. Deși recunoaște că apartamentul de 3 camere din cartierul bucureștean Drumul Taberei este cel mai important bun material pentru ea și familia ei, spune că nu a încheiat niciodată o asigurare pentru aceasta și de asemenea a mai menționat că, nu știa că nu ar primi nimic de la stat în cazul în care ceva s-ar întâmpla, iar apartamentul ar fi distrus total.

Alexandru (29) a achiziționat un apartament de două camere în cartierul Titan, printr-un credit Prima Casă de 47.000 de euro, în decembrie 2019. Este un caz fericit pentru că un astfel de credit presupune și asigurarea locuinței achiziționate astfel, însă pentru el, mama lui s-a ocupat de întreaga documentație el neștiind diferența dintre cele două tipuri de asiguări și pe care dintre ele o are. Fiindcă Alexandru are și bunurile din incinta locuinței asigurate, este vorba despre o poliță facultativă pentru care achită sub 100 de euro pe an, sumă pe care a ales să o achite printr-o primă unică.

Ana (64), pensionară, București, proprietara unui apartament de 3 camere din cartierul Drumul Taberei are o poliță facultativă a locuinței. A ales să plătească prima trimestrial, fiind vorba despre suma de 17 euro. Ceea ce înseamnă că Ana achita 17X4=68 euro/an polița facultativă, la aceasta se adaugă polița obligatorie PAD în valoare de 20 de euro/an, condiție pentru a o putea contracta pe cea facultativă. Locuința ei este asigurartă la valoarea de piață de 56.000 de euro, plus bunurile, la mai puțin de 100 de euro pe an. Iar acest fapt îi conferă confortul psihologic dorit pentru că polița facultativă acoperă toate riscurile care s-ar putea produce: incendiu, explozie, cutremur, alunecare de teren, inundație, furt, refulare canal, avarii țevi și conducte etc.

Locuința personală, constanta românului de rând

PAID România are anual două campanii de informare cu privire la utilitatea poliței PAD, una de primăvară și una de toamnă. Astfel, românii trebuie să se informeze și să conștinentizeze singuri că, pentru o sumă de sub 100 de euro pe an, pe care o pot plăti lunar, trimestrial sau semestrial, suntem prea săraci să nu ne asigurăm locuinșele, care pentru foarte mulți dintre noi reprezintă singurul și unicul punct de sprijin material.

Suntem în plin proces de pregătire a campaniei de toamnă de informare a populației privind necesitatea și utilitatea poliței PAD, urmează campania de primăvară 2022. Desfășurăm anual două campanii de informare folosind toate mediile, respectiv TV, radio, online, social media etc. Cosmin Tudor, director dezvoltare PAID România

Ultimele noutăți la polițele facultative

Companiile de asigurări din România au atașat în ultima vreme în produsele de asigurare facultativă a locuinței și riscul de infiltrații, multe blocuri din București având această problemă la etajele superioare. Însă, acest risc este acoperit în limita sumei de 1.000 de lei și o singură dată. Ulterior, dacă cauza infiltrației, respectiv repararea acoperișului nu este făcută, avaria nu mai poate fi despăgubită și următoarele dăți.

Apoi, asiguratorii și-au făcut polițele mai atractive prin adăugarea de asistență tehnică la asigurarea facultativă. Acest fapt presupune ca, dacă ai o problemă cu țevile sau instalația electrică, în două ore de la sesizare va sosi la domiciuliul asiguratului un instalator sau un electrician.

