Titluri de stat 2024 – Ghidul investitorului care vrea să cumpere titluri de stat cu bani CASH, la Poștă

Titlurile de stat au devenit semnificativ mai populare în ultimii ani, pe măsură ce situația incertă cauzată de pandemie și, ulterior, de inflație, i-a făcut pe români mai precauți cu banii. În cazul în care te gândești să cumperi pentru prima dată titluri de stat, și vrei să faci asta folosindu-te de bani cash fără a fi nevoie să te conectezi la internet sau să interacționezi cu o casă de brokeraj, ghidul de mai jos este pentru tine.

Care sunt titlurile de stat care te interesează, de fapt?

În primul rând trebuie să ții cont că dacă nu ai împlinit 18 ani, nu vei putea cumpăra titluri de stat.

Statul emite aproape în fiecare lună noi serii de titluri de stat pentru populație. În cazul în care vrei să le cumperi cu bani cash, titlurile de stat TEZAUR sunt cele care te interesează. Aceste titluri poti fi cumpărate de la unitățile Poștei Române sau de la unitățile Trezoreriei.

Dacă vrei să cumperi cu bani cash, te sfătuim să mergi la unitățile Poștei, deoarece întregul proces de achiziție este aici puțin mai simplu decât la Trezorerie.

Dobândă, subscriere, maturitate, cupon. Ce înseamnă acești termeni și la ce trebuie să fii atent?

Internetul este plin de informații despre titlurile de stat, însă nu otată lumea explică în mod concret și ce înseamnă principalii termeni folosiți atunci când vorbim despre aceste titluri.

Dobânda și cuponul la titluri de stat – Dobânda este principalul lucru care te interesează. Dobânda arată câți bani vei câștiga investind în titluri de stat. Dacă de exemplu dobânda la titlurile de stat pe 1 an de zile este de 5% și tu investești 1.000 de lei, înseamnă că la finalul perioadei vei primi înapoi cei 1.000 de lei investiți + 50 de lei (total 1.050 lei).

Câștigul poate părea mic, dar trebuie să te ții cont că este neimpozabil (spre deosebire de un depozit bancar. Dacă, de exemplu, vei depune la bancă 1.000 de lei, timp de un an, cu dobândă 5%, la final vei primi 1.000 lei + 50 lei – 5 lei (impozit 10% aplicat la cei 50 de lei) – comisionul băncii (variabil) = cel mult 1.045 lei.

”Cuponul” anual reprezintă dobânda pe care o încasezi an de an de pe urma titlurilor de stat. De exemplu, dacă anul acesta primești o dobândă de 50 de lei, poți spune că ai încasat ”cuponul” anual de 50 de lei.

Subscrierea titlurilor de stat - Când ”subscrii” titluri de stat înseamnă că de fapt trimiți o cerere de cumpărare a titlurilor de stat. ”Perioada de subscriere” reprezintă intervalul de timp în care poți merge să cumperi titluri de stat. Faptul că ”subscrierea este irevocabilă”, înseamnă că o dată ce ai completat și depus cererea de subscriere, precum și banii aferenți, nu te mai poți răzgândi să îți retragi respectiva cerere.

Maturitatea titlurilor de stat – Dacă o emisiune de titluri de stat are o ”maturitate” de 1 an, înseamnă că statul îți va da înapoi banii investiți (+dobânda) peste un an. Dacă ar avea o maturitate de 3 ani, înseamnă că îți vei primi suma investită inițial peste 3 ani. Dacă dobânda se plătește anual, înseamnă că în fiecare din acei 3 ani vei primi echivalentul dobânzii.

Exemplu: În ianuarie 2024, cu 1.000 de lei, ai cumpărat titluri de stat cu o maturitate de 3 ani și o dobândă de 5% plătibilă anual. În ianuarie 2025 vei primi 50 de lei (dobânda pe un an). În ianuarie 2026 vei primi 50 de lei. În ianuarie 2027 vei primi 1.050 lei (Dobânda pentru al treilea an + investiția inițială).

De unde cumpăr titluri de stat TEZAUR cu bani cash?

Titlurile de stat TEZAUR se pot cumpăra cu bani cash de la unitățile Trezoreriei sau de la unitățile Poștei Române. Pentru că subscrierea la Poștă este mai simplă, în rândurile de mai jos vom explica această variantă.

Așadar, după ce te-ai asigurat că ne aflăm într-o perioadă în care se desfășoară subscrieri pentru titlurile de stat TEZAUR, poți merge cu banii cash la o unitate a Poștei Române. Aici va fi nevoie să completezi o cerere de subscriere cu datele tale personale, precum și cu suma de bani pe care vrei să o investești. Un exemplu de cerere de subscriere vei găsi la finalul acesui articol. ATENȚIE: Aceasta este doar pentru a-ți face o idee despre cum arată o cerere de subscriere. Ea poate fi ușor diferită la fiecare nouă emisiune de titluri de stat. Cererea de subscriere o vei obține atunci când mergi la Poștă.

După ce ai completat cererea, vei primi o hârtie care dovedește că ai subscris (cumpărat) un anumit număr de titluri de stat.

După ce predai cererea de subscriere și banii cash la Poștă, te poți considera proprietar al titlurilor de stat.

Cum primesc banii pentru titlurile de stat?

În apropierea maturității titlurilor de stat, vei fi sunat de un reprezenant al Poștei Române pentru a te programa în vederea retragerii banilor cash. Acest lucru se întâmplă deoarece, Poșta nu poate menține zilnic zeci sau chiar sute de mii de lei cash în casieria oricărei unități.

Dacă nu ai fost contactat de reprezentanții Poștei, în apropierea maturității titlurilor de stat, ia legătura cu ei pentru a stabili ziua în care poți merge să retragi banii.

Alte lucruri importante de care trebuie să ții cont când investești în titluri de stat

În general, banii investiți în titluri de stat TEZAUR se pot retrage înainte de maturitate, dar vei pierde dobânda ! Înainte de a subscriere, verifică prospectul titlurilor de stat pentru a vedea dacă poți sau nu să îți retragi banii anticipat.

! Înainte de a subscriere, verifică prospectul titlurilor de stat pentru a vedea dacă poți sau nu să îți retragi banii anticipat. Dacă nu ești sigur când vei avea nevoie de respectivii bani, investește în titluri de stat cu maturitate scurtă (un an) sau poți face mai multe subscrieri pe perioade mai lungi (3 ani). De exemplu, dacă ai 5.000 de lei pentru investiții în titluri de stat, poți face o subscriere de 4.000 de lei și o subscriere de 1.000 de lei, ambele pe maturitatea de 3 ani. În felul acesta, dacă vei avea brusc nevoie de bani cash, poți retrage 1.000 de lei și vei pierde dobânda pentru aceștia, dar, în schimb, vei păstra dobânda pentru cealaltă subscriere de 4.000 de lei.

NU te aștepta să primești titluri de stat în format fizic. În ziua de astăzi, titlurile de stat se emit în formă dematerializată, ceea ce presupune că evidența dreptului de proprietate este menținută de statul român în format electronic și nu pe suport hârtie.

În cazul în care proprietarul titlurilor de stat decedează, dreptul de proprietate se transferă la moștenitor. Moștenitorul trebuie să prezinte documentele care dovedesc acest lucru.

Cerere de subscriere titluri de stat – Exemplu

Cererea de mai jos este doar un exemplu folosind modele la ofertele anterioare. Dacă vrei să subscrii titluri de stat TEZAUR, folosește cererea furnizată la unitățile Poștei Române.

Subsemnatul Numele şi prenumele . . . . . . . . . ., posesor al BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emis(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., locul naşterii . . . . . . . . . ., data naşterii . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . ., ap. . . ., judeţul . . . . . . . . . ., cod poştal . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., adresa de e-mail . . . . . . . . . . Reprezentat prin: Împuternicit legal: doamna/domnul*) *) În cazul subscrierii prin împuternicit legal, formularul de subscriere va fi însoţit de documentul de identitate (carte de identitate) al împuternicitului (în original pentru verificare şi o copie a acesteia/acestuia) şi specimen de semnătură al investitorului, autentificat de un notar public, precum şi procura (în original), autentificată de un notar public, prin care se autorizează împuternicitul să acţioneze în numele persoanei fizice rezidente, având menţionată expres posibilitatea de a subscrie titluri de stat şi volumul în cadrul unei emisiuni în cadrul Programului Tezaur. Citeste si: Titlurile de stat Tezaur, disponibile din 20 iulie

Titluri de stat pentru populație. Donatorii de sânge primesc dobânzi mai mari

Creștere masivă a activelor Pilonului 2. Contribuția medie, doar 264 de lei Numele şi prenumele . . . . . . . . . ., posesor al BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emis(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., locul naşterii . . . . . . . . . ., data naşterii . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . ., ap. . . ., judeţul . . . . . . . . . . cod poştal . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., adresă de e-mail . . . . . . . . . ., în baza Procurii nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., anexată. Adresa de corespondenţă a subscriitorului (dacă este diferită faţă de adresa de domiciliu), denumit în cele ce urmează Investitor. Prin semnarea acestui formular de subscriere, declar că sunt de acord să cumpăr un număr de . . . . . . . . . . titluri de stat (minimum un titlu de stat), cu valoarea nominală de 1 RON fiecare, emise de către emitent la dobânda de . . . . . . . . . .%, la preţul de emisiune aferent unui titlu de stat de 100% din valoarea nominală, în termenii şi condiţiile prevăzute în prospect şi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, inclusiv ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. . . . . . . . . . . . Suma subscrisă . . . . . . . . . .lei. Prin această subscriere de titluri de stat, declar că am luat cunoştinţă, am înţeles şi am acceptat condiţiile prospectului. Orice subscriere efectuată în cadrul ofertei este irevocabilă. Subscrierea este considerată validă numai dacă sunt depuse toate documentele solicitate în prospect şi se face dovada plăţii, conform prevederilor prospectului. Încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte: unul pentru Investitor şi unul pentru Emitent. Numele şi prenumele reprezentantului Emitentului Numele şi prenumele Investitorului/Împuternicitului Semnătura şi ştampila Semnătura DECLARAŢII Declar că am luat la cunoştinţă, am înţeles şi am acceptat termenii şi condiţiile publice de vânzare de titluri de stat după cum sunt descrise în prospect, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. . . . . . . . . . . . Subsemnatul declar prin prezentul că am capacitatea legală, precum şi resursele necesare de a cumpăra titluri de stat subscrise prin prezentul formular de subscriere. Nu am cunoştinţă despre niciun fapt sau acţiune a unei terţe părţi care ar putea afecta sau limita această capacitate. Prezenta declaraţie va produce efecte juridice doar în cazul investitorilor care subscriu în oferta de vânzare de titluri de stat emise de Emitent, în conformitate cu prevederile prospectului. Prezentul formular nu are o valoare monetară, ci doar o valoare juridică în relaţia cu Ministerul Finanţelor Publice. Acest document nu reprezintă o valoare mobiliară, prin transferul sau tranzacţionarea acestuia neputându-se transfera dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat subscrise.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Ionuț Șișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-șef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect... Mai multe articole scrise de Ionut Sisu »

Te-ar putea interesa și: