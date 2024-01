Un român obișnuit are 5.800 de euro în investiții financiare. Restul economiilor, în imobiliare

Un român obișnuit are în medie 5.800 de euro plasați in investiții financiare, adică în depozite bancare, fonduri mutuale, fonduri de pensii, în acțiuni pe bursă sau în titluri de stat. Țara noastră se plasează pe ultimul loc în Europa la acest capitol, chiar și sub Bulgaria, unul dintre motive fiind faptul că imediat ce fac rost de o sumă importantă de bani românii preferă să cumpere un apartament sau o casă.