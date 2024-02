Depozitul bancar vs. fonduri mutuale. Ce opțiune ți-ar fi adus cei mai mulți bani în ultimul an

Românii care la începutul anului trecut au investit în fonduri mutuale au câștigat de trei sau chiar de patru ori mai mult decât cei care și-au ținut banii în depozite bancare. Asta pentru că dobânzile bancare sunt pe un trend clar de scădere, care va continua și în 2024, în vreme ce fondurile mutuale au câștigat puternic teren datorită creșterii bursei.

Cea mai bună dobândă bancară pentru un depozit în lei era de aproximativ 9% la începutul anului trecut. În prezent, aceasta s-a redus la 7,75%.

De cealaltă parte, cel mai mare câștig adus de un fond mutual românesc în 2023 a fost de 36%. Performanța nu a fost unică în piață, majoritatea fondurilor care investesc în acțiuni generând randamente de 25-30% pentru investitori.

Băncile au tăiat dobânzile. Ce se va întâmpla în 2024?

Bulgarii de la TBI Bank oferă în prezent cea mai bună dobândă la depozitele în lei pe 12 luni, acesta ajungând la 7,55%. Anul trecut, dobânda la TBI era de 9%. Scăderea dobânzii este remarcată în cazul tuturor băncilor din top 10.

Celelalte bănci din top oferă dobânzi în general cuprinse între 6,5% și 7%, comparativ cu 7,5% - 9% la începutul anului trecut.

Citiți AICI un articol detaliat despre dobânzile practicate de bănci în prezent.

Nr. crt Banca Dobândă februarie 2024 Dobândă ianuarie 2023 1. tbi Bank 7,55% 9,00% 2. TechVentures Bank 7% 8% 3. Patria Bank 6,75% 8,50% 4. Procredit Bank 6,75% 8,60% 5. Intesa SanPaolo 6,75% 9,25% 6. First Bank 6,70% 7,90% 7. OTP Bank 6,70% 7,90% 8. Alpha Bank 6,65% 7,75% 9. Vista Bank 6,60% 7,25% 10. CEC Bank 6,50% 8,20%

Dobânzile oferite de bănci sunt puternic influențate de rata de politică monetară (dobânda cheie) impusă de BNR. Banca Națională a majorat dobânda cheie în ianuarie 2023, când a ajuns la 7%, după care nu a mai efectuat nicio modificare.

Economiștii se așteaptă ca BNR să reducă dobânda în acest an, începând cu trimestrul al doilea. BCR, de exemplu, mizează pe o dobândă cheie de 5,75% la final de an, în vreme ce ING are o țintă de 5,5%. Dacă BNR chiar va reduce dobânda, este de așteptat ca băncile să urmeze acest trend iar la final de an românii cu bani în depozite să fie răsplătiți cu sume mai mici decât în prezent.

Fondurile mutuale au adus câștiguri record anul trecut. Performanța va fi greu de repetat în 2024

Fondurile mutuale românești au adus câștiguri foarte bune în ultimele 12 luni, randamentele de 25-30% fiind o normalitate în acest interval de timp. Așa cum era normal, cel mai mult au avut de câștigat cele care investesc în acțiuni, pentru că Bursa de Valori București a crescut cu 31% anul trecut.

Pe primul loc în clasamentul ultimelor 12 luni s-a plasat BT Maxim (+36%), fondul administrat de BT Asset Management care investește preponderent pe bursă.

Nr. crt Fondul Tip fond Randament 2023 1. BT Maxim De Acțiuni 36,00% 2. Raiffeisen Romania Dividend De Acțiuni 34% 3. Certinvest BET Index De Acțiuni 33,50% 4. BT Technology De Acțiuni 33,50% 5. ETF BET Patria-Tradeville De Acțiuni 33,40% 6. Active Dinamic De Acțiuni 33,00% 7. OTP Expert De Acțiuni 32,70% 8. BRD Actiuni Clasa A De Acțiuni 31,20% 9. Goldman Sachs Romania Equity De Acțiuni 31,10% 10. Certinvest XT Index De Acțiuni 30,50%

Nici fondurile diversificate, care investesc atât în acțiuni cât și în obligațiuni sau alte instrumente financiare, nu au dus-o rău. Acestea au avut randamente în medie de 15-20%.

Citiți și Un român obișnuit are 5.800 de euro în investiții financiare. Restul economiilor, în imobiliare

Nu în ultimul rând, fondurile de obligațiuni, preferatele românilor datorită faptului că sunt cele mai sigure, au adus câștiguri în general de 8-10%.

Numărul investitorilor români în fonduri mutale a crescut cu 120.000 anul trecut, apropiindu-se de pragul de 600.000.

”Privind aceste mișcări din industrie de anul trecut și din acest început de an, nu putem decât să fim optimiști și să anticipăm, în condiții normale și fără evenimente extraordinare, o evoluție foarte bună și în anul 2024, atât la nivel de active, cât și ca număr de participanți”, a declarat Jan Pricop, director executiv al Asociației Administratorilor de Fonduri din România (AAF).

Performanțele foarte bune de anul trecut vor fi însă dificil de repetat în 2024, în condițiile în care urmează un an electoral, dominat de goana Guvernului pentru a aduce bani din taxe care să acopere deficitul bugetar.

