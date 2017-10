Teraplast, cel mai mare procesator de PVC din Romania, a inregistrat un profit de 15,9 mil. lei 9 luni din 2017, reprezentand o scadere cu 47,5% fata de perioada similara de anul trecut.

Afacerile companiei s-au redus cu 4% in acest interval de timp, ajungand la 294,6 mil. lei la finalul lunii septembrie. Scaderea principalilor indicatori ai Teraplast vine in conditiile in care compania se confrunta cu o scadere semnificativa a proiectelor de infrastructura locala, realizate de municipalitati cu fonduri UE. Teraplast a cumparat anul acesta achizitia producatorului de panouri sandwich Interlemind din Serbia. Cumparata in iunie cu 4,3 mil. euro si inaugurata in luna octombrie,...