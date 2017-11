Societatea Nationala Nuclearelectrica a incheiat primele noua luni ale acestui an cu un profit net de 225,285 milioane lei, in crestere cu 120% fata de cel obtinut in perioada similara din 2016, conform datelor remise luni Bursei de Valori Bucuresti.

EBITDA (profitul inainte de dobanzi, impozite, depreciere si amortizare) a crescut in perioada mentionata cu 38,5%, la 647,1 milioane lei, in principal ca urmare a majorarii veniturilor din exploatare cu 17,4%, influentate de cresterea cu 18% a veniturilor din vanzarea energiei electrice. Rezultatul net a fost influentat si de cresterea cantitatii de energie electrica produsa (plus 2,3%), respectiv vanduta (plus 3,7%), pe fondul perioadei mai scurte a opririi planificate a Unitatii 2 CNE...