Profitul operational obtinut in perioada mentionata este de 115,6 milioane lei, din care 97,8 milioane lei inregistrat in iulie-septembrie (T3).

"Anul 2017 a fost marcat de conditii semnificativ adverse in primul trimestru si de o imbunatatire foarte lenta a acestora in urmatoarele trei luni. Dupa jumatatea anului, sectorul de distributie s-a apropiat din nou de niveluri normale ale profitabilitatii, in timp ce piata de furnizare a ramas in continuare dificila pana in luna septembrie, in special in zona pietei reglementate cu clienti neeligibili. In perioada ianuarie — martie 2017, a fost inregistrata o crestere substantiala a pretului de achizitie a energiei, respectiv cu 78% pe Piata Zilei Urmatoare si cu aproximativ 38% pe Piata de Echilibrare, fata de perioada similara a anului precedent. In perioada aprilie — iunie 2017, pretul mediu de achizitie a energiei s-a mentinut la un nivel cu aproximativ 30% mai mare, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. In trimestrul al treilea, pretul mediu de achizitie pe Piata Zilei Urmatoare a fost cu aproximativ 67% mai mare comparativ cu T3 2016", se arata in comunicatul emis de Electrica.

Veniturile operationale totale ale Grupului Electrica, in primele 9 luni ale anului financiar 2017, in suma de 4,17 miliarde lei, au crescut cu 1,404 miliarde lei comparativ cu primul semestru al anului 2017.

Costul cu achizitia de energie electrica a atins pragul de 2,202 miliarde lei in primele 9 luni ale lui 2017, comparativ cu valoarea de 1,531 miliarde lei, aferenta primelor sase luni din 2017.

"Vreau sa remarc imbunatatirea semnificativa a rezultatelor financiare inregistrate de Grupul Electrica in primele noua luni ale acestui an. Desigur, rezultatele cumulate in aceasta perioada sunt inca puternic afectate de efectele dezechilibrelor majore din piata de energie, in special, din trimestrul intai si, partial, din trimestrul al doilea. In consecinta, strict in trimestrul al treilea a fost realizat practic aproape tot profitul net si profitul operational obtinut pe durata primelor noua luni. In trimestrul trei, desi au continuat sa fie probleme pe piata de furnizare, sectorul de distributie a atins niveluri rezonabile de profitabilitate. In plus, masurile de diminuare a impactului adoptate de management au avut efect. Situatiile limita din prima parte a anului, ne-au determinat sa adoptam o strategie pe masura noilor conditii din piata si sa trecem la implementarea rapida a unor programe de reducere a costurilor, de optimizare a proceselor si a structurilor administrative. Asiguram toate partile interesate ca am luat masurile necesare pentru imbunatatirea performantelor pana la finalul anului si, totodata, repetam apelul nostru catre autoritati referitor la necesitatea anumitor masuri legate de modificarea unor reglementari din piata de energie", a declarat Catalin Stancu, director general Electrica.

In primele 9 luni ale anului 2017, Grupul Electrica a distribuit o cantitate de energie electrica de aproximativ 13 TWh (in crestere cu 2,8% fata de primele 9 luni ale lui 2016) catre un numar de aproximativ 3,69 milioane de utilizatori si a furnizat o cantitate de 7,4 TWh (in scadere cu 8,7% fata de perioada similara din 2016) catre un numar de clienti de 3,58 milioane.

Electrica Furnizare este lider pe piata reglementata, cu o cota de 40,02%, in timp ce pe piata concurentiala detine o cota de 12,03% in 2017, conform raportului ANRE din iulie 2017.

Grupul Electrica este lider pe piata de distributie si furnizare a energiei electrice din Romania, precum si unul dintre cei mai importanti jucatori din sectorul serviciilor energetice. Cu aproximativ 10.000 de angajati, Grupul Electrica ofera servicii la peste 3,6 milioane de clienti si are o arie de cuprindere nationala — cu organizare in trei zone pentru distributia energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord si pe cuprinsul intregii tari pentru furnizarea energiei electrice si pentru intretinere si servicii energetice. Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listata pe bursele de valori din Bucuresti si Londra. Electrica este singura companie romaneasca din domeniul distributiei si furnizarii energiei electrice din Romania.