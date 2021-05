Criptomoneda rivală care vrea să-l înfrângă pe Elon Musk

După mai multe creșteri semnificative ale criptomonedelor, înregistrate la începutul acestui an, Elon Musk a schimbat complet mersul lucrurilor. Doar într-o singură săptămână, Bitcoin a suferit pierderi de 10.000 de dolari pe unitate în numai câteva ore, după ce Elon Musk a anunțat că Tesla nu va mai accepta plăți sub forma celebrei monede digitale.

Toate aceste evenimente au dat naștere unei noi monede rivale de tip meme care poartă numele Stopelon, potrivit CNBC.

Stopelon este o monedă virtuală care are drept scop să contracareze manipulările CEO-ului Tesla asupra criptomonedelor. Piața de criptomonede a înregistrat o scădere drastică pe 19 mai și mulți comercianți au dat vina pe tweet-urile recente ale lui Elon Musk care se presupun că au manipulat.

No more manipulation.

Join this war with us.#STOPELON #China #ElonMusk pic.twitter.com/Hm3alHPlui