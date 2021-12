Cum te poți proteja creșterea facturii la energie investind pe bursa românească

Scumpirile au fost la ordinea zilei în 2021, creșterea prețurilor la curent și gaze lovindu-i cel mai puternic pe români. Dincolo de motivele care au generat creșterea inflației din acest an, evoluția ar putea fi contrabalansată în 2022 de investiții simple, achiziționând acțiunile companiilor care, cel puțin teoretic, ar trebui să beneficieze cel mai mult de scumpiri.

Pe Bursa de Valori București se tranzacționează acțiuni ale unor companii precum Romgaz, Electrica, Nuclearlectrica, Transgaz, Transelectrica sau Petrom, toate implicate într-o anumită măsură în piața de energie și a utilităților.

”Teoretic, bursa este o bună, dacă nu chiar foarte bună, pavăză împotriva inflației. Condiția este să investești în companii cu putere mare de negociere, de exemplu cele de utilități, companiile cu produse foarte dezirabile și, mai ales, cele de strictă necesitate. În situația curentă, unde prețul la energie este mare, avem paradoxal un indice BET care are o componentă de prim rang formată din companii din domeniul energiei, deci care ar trebui să ofere o protecție a investițiilor împotriva acestor deprecieri. Cum avem instrumente care permit printr-o singură tranzacție investiții în întregul coș de acțiuni din componența BET, cred că o primă posibilitate o reprezintă acest gen de instrumente”, spune Ovidiu Dumitrescu, director general adjunct al casei de brokeraj Tradeville.

BET este principalul indice al Bursei de Valori București, acesta urmărind evoluția celor mai tranzacționate 19 acțiuni din piață. Toate acțiunile companiilor mai sus menționate se regăsesc în acest indice. În plus, românii care nu vor să cumpere individual acțiuni din indice BET, pot achiziționa unități ale fondului ETF BET Patria-Tradeville, care practic urmărește componența indicelui BET. De asemenea, în piața locală există și fonduri mutuale care urmăresc structura indicilor bursei.

”Nu este indicat să investești doar în 2-3 acțiuni, ci mai degrabă să deții un portofoliul de acțiuni mai diversificat. În principal acțiunile companiilor mari, care dețin o cotă mare pe piața pe care activează și dictează prețurile pe acea piață reușesc mai ușor să transfere costurile către consumatori și astfel să protejeze mai bine de inflație. Aceste companii în principal sunt incluse în indicele BET. Ca domenii de activitate, bursa noastră este foarte bine poziționată în acest sens, întrucât sectoarele cele mai reprezentative, adică energie și sectorul financiar, sunt principalele câștigătoare ale acestui mediu inflaționist”, menționează Adrian Cojocar, director general adjunct Patria Asset Management.

Având în vedere companiile listate la BVB, avem toate șansele ca structura indicilor principali (BET, BET-XT) să ofere o protecție eficientă împotriva inflației, și chiar mai mult. Răzvan Szilagyi, CEO, Raiffeisen Asset Management

În actualul mediu economic, cu o inflație în creștere, sectorul bancar și cel energetic sunt bine plasate pentru a livra rezultate pozitive în anul viitor, bursa românească având în acest sector companii care în general acordă dividende semnificative.

”Și companiile de creștere de la BVB, care pot transfera creșterea prețurilor către consumatori, ar putea oferi evoluții bursiere favorabile. Aici putem exemplifica cu sectorul medical sau cu cel de telecomunicații”, consideră Alin Brendea, director general adjunct al casei de brokeraj Prime Transaction.

”Este nerealist să ne așteptăm ca dobânzile bancare sau la titlurile de stat să acopere un puseu inflaționist precum cel recent. Nu am certitudinea că randamentele fondurilor de acțiuni de pe piața locală vor bate inflația în 2022, deși așa cred. Am însă certitudinea că aceste randamente au bătut inflația în ultimii 10-15 ani (inclusiv acest episod) și sunt convins că așa va fi și de acum înainte. Având în vedere companiile listate la BVB, avem toate șansele ca structura indicilor principali (BET, BET-XT) să ofere o protecție eficientă împotriva inflației, și chiar mai mult. Nu trebuie să scăpăm din vedere că diversificarea are în vedere și o protecție împotriva altor riscuri decât cel al inflației”, a declarat Răzvan Szilagyi, CEO, Raiffeisen Asset Management.

În general, acțiunile sunt văzute a oferi protecție relativă în medii inflaționiste, dar un nivel foarte ridicat al inflației erodează randamentele reale și pentru acțiuni, pornind de la date din SUA, avertizează Claudiu Cazacu, consulting strategist, XTB România.

”Una dintre variantele de studiu ar putea fi diversificarea cu nume din domeniul energiei, utilităților, metalelor prețioase sau materiilor prime. În condițiile unor eventuale oscilații descendente mai ample decât cele obișnuite, în mod selectiv anumite titluri din tehnologie ar putea redeveni interesante”, adaugă el.

Cu cât a crescut profitul ”mamuților” din energie de pe Bursa de Valori București în 2021?

Petrom și-a dublat profitul în primele 9 luni din acest an (cele mai recente date disponibile), comparativ cu perioada similară din 2020. Astfel, al doilea cel mai mare producător de gaze din România a înregistrat un câștig net de 1,67 mld. lei, pe fondul unor venituri de 17,1 mld. lei (+11% y/y). Motivul principal a fost creșterea prețului principalelor produse vândute de companie: combustibili, gaze naturale și energie electrică.

În cazul Romgaz, profitul net a urcat cu 22%, la nivelul de 1,15 mld. lei, în vreme ce afacerile au avut un plus de aproape 20%. Și în acest caz, creșterea prețurilor medii de vânzare a gazelor a dus la o îmbunătățire a rezultatelor financiare.

Nu în ultimul rând, Nuclearelectrica a înregistrat un profit consistent determinat de prețul energiei, eliminarea pieței reglementate, dar și de un efect de bază. Compania a avut un profit de 640 mil. lei la 9 luni (+34% y/y). Veniturile totale din vânzarea de energie electrică au crescut cu 35%, la 775,2 mil. lei în T3 2021.

Sursa foto: Shutterstock

