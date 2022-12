Investimental, firma de brokeraj condusă de Mihaela Bîciu, primește autorizația ASF

Compania românească de brokeraj bursier, Investimental, a obținut autorizarea de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), aceasta fiind prima firmă de brokeraj care primește autorizație de la ASF în ultimii 14 ani. Mihaela Bîciu este CEO-ul firmei, anterior ea fiind cea care a condus timp de peste 20 de ani firma de brokeraj Tradeville.

După criza din 2008, piața de brokeraj românească s-a restrâns puternic, din cele peste 50 de firme autorizate la acel moment să intermedieze tranazcții pe Bursa de la București, în momentul de față rămânând doar 24 active.

Investimental a fost autorizată de ASF pentru toate tipurile de tranzacții financiare.

„Așa cum am promis la începutul anului, când am anunțat o nouă investiție pe piața de capital din România, am reușit să obținem autorizarea de la ASF în acest an și facem acum ultimele operațiuni necesare pentru a intra la tranzacționare în prima parte a anului viitor. Avem satisfacția că am obținut într-un timp relativ scurt autorizarea pentru toate tipurile de tranzacții financiare, ceea ce ne va facilita atingerea obiectivelor pe care ni le-am setat, astfel încât în maximum trei ani de zile să ajungem în topul brokerilor de retail” a declarat Mihaela Bîciu, CEO Investimental.

În perioada următoare, echipa Investimental va finaliza procesul de testare a aplicațiilor și proceselor, pentru a asigura o conectare optimă la infrastructura Bursei de Valori București și a Depozitarului Central. De asemenea, vor fi realizate primele tranzacții live in-house, cu rol de test în condiții reale.

Lansarea oficială a operațiunilor și realizarea primelor tranzacții pentru investitori vor avea loc în prima parte a anului viitor.

Inițial, Investimental le va oferi investitorilor posibilitatea tranzacționării la Bursa de Valori București și pe mari burse internaționale, cu acces la o paletă largă de instrumente financiare.

”Pasul următor este oferirea unui întreg ecosistem de servicii de investiții financiare, ceea ce va permite realizarea obiectivului Investimental de a face bursa accesibilă cât mai multor români, atât din punctul de vedere al înțelegerii, cât și din cel al experienței de utilizare”, spun reprezentanții firmei.

Despre Investimental

Investimental este o companie de brokeraj românească, o investiție greenfield susținută de omul de afaceri Sacha Dragic, fondatorul Superbet, prin intermediul vehiculului său de investiții D Craig Holding, și condusă de Mihaela Bîciu, un experimentat manager cu peste 25 de ani de experiență pe piața de capital, din poziția de CEO.

Investiția a fost anunțată în luna februarie a acestui an, iar cererea de autorizare a fost depusă la ASF în luna iunie.

