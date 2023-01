Unde este recesiunea? FMI s-a răzgândit și devine optimist. Bursele încep anul în trombă

Prima lună din 2023 s-a încheiat neașteptat de bine pentru economii și piețele financiare, mai ales luând în calcul estimările sumbre de la finalul anul trecut, atunci când cuvântul ”recesiune” aproape că nu lipsea din nicio estimare a economiștilor. Astfel, bursele au încheiat ianuarie cu creșteri pe linie, în vreme ce oficialii Fondului Monetar Internațional (FMI) au suprins îmbunătățindu-și brusc perspectivele globale și anunțând chiar că recesiunea va fi evitată de majoritatea țărilor.

”Lumea în piață este precaută spre optimistă. Nu mă aștept să vedem recesiune în România anul acesta. Dacă luăm în calcul situația economică și geopolitică de acum, 2023 ar trebui să fie un an pașnic pe burse și piețele financiare. O nouă ofensivă puternică a rușilor în Ucraina, sau, mai rău, declanșarea unui conflict armat între China și Taiwan sunt elementele care ar putea da peste cap aceste calcule”, a declarat Dragoș Mesaroș, director de tranzacționare al casei de brokeraj Goldring.

Finalul lunii ianuarie a adus o surpriză neașteptată pentru investitori din partea FMI, care brusc și-a revizuit pozitiv perspectivele.

"Suntem foarte departe de orice fel de indicator care să indice o recesiune globală", a afirmat economistul şef al FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, deși recent, Kristalina Georgieva, managing director FMI, estima că o revenire a economiei mondiale ar putea avea loc abia în 2024.

FMI a anunțat că după un avans de 3,4% în 2022, economia mondială ar urma să înregistreze o creştere de 2,9% în 2023, faţă de o expansiune de 2,7% previzionată în octombrie, când Fondul avertiza că ar putea urma o recesiune.

Europa emergentă şi în curs de dezvoltare, unde este inclusă şi România, ar urma să înregistreze o creştere de 1,5% în 2023 şi de 2,6%, faţă de prognoza din octombrie, ce indica un avans de 0,6% în acest an şi de 2,5% anul viitor.

Bursele au început deja cursa de recuperare după pierderile de anul trecut. La București, aproape jumătate din pierderi au fost șterse cu buretele într-o singură lună

Majoritatea piețelor de capital au început cu dreptul anul 2023, Bursa de Valori București reușind să încheie luna ianuarie cu o creștere totală de 4,2% (indicele BET), asta după ce, la nivelul întregului an 2021 piața pierduse 10,7%.

”Mă aștept ca anul acesta să vedem o creștere totală de 5-10% pe indicele BET, fără a lua în calcul dividendele. Dacă le adăugăm și pe acestea, probabil vom vedea randamente totale de până la 17%. În momentul de față pe bursa românească sunt multe companii care merită cumpărate, în special dacă ne uităm la sectorul energetic, dar și la bănci, care în ciuda dobânzilor în creștere nu au înregistrat evoluții foarte bune pe bursă în 2022”, spune Dragoș Mesaroș.

Dintre acțiunile companiilor mari de pe BVB, cea mai buna evoluție din luna ianuarie au avut-o titlurile Erste Bank (proprietarul BCR), cu un plus de 15,5% și Medlife, cu un plus de 13,7%. Evoluții notabile au mai avut Bursa de Valori București (+13,3%), Petrom (+10%) și Sphera Group (proprietarul francizelor KFC, Taco Bell și Pizza Hut) cu un plus de 9,6%.

Burse Evoluție ianuarie 2023 Evoluție 2022 România (BET) +4,2% -10,7% Ungaria (BUX) +3,1% -12,9% Polonia (WIG20) +6,1% -20,9% Germania (DAX) +8,2% -11,9% Marea Britanie (FTSE 100) +3,9% +1,2% SUA (S&P 500) +4,6% -19,4%

În regiunea Europei Centrale, bursele din Polonia și Ungaria au crescut cu 6,1%, respectiv 3,1% în luna ianaurie, asta după ce, la nivelul anului 2022, scăzuseră cu 20,9%, respectiv 12,9%.

În vestul Europei, indicele german DAX a evoluat cel mai bine, înregistrând o creștere de 8,2% în ultima lună, în vreme ce în Marea Britanie indicele FTSE 100 a câștigat 3,9%.

Nici SUA nu a făcut excpție de la valul de optimism de pe burse, astfel că indicele S&P 500 a marcat o creștere cu 4,6% în ianuarie.

