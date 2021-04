Liderul deputaţilor USR PLUS, Ionuț Moșteanu, are cuvinte de laudă față de președintele PNL, Ludovic Orban. Spune că este un „partener de nădejde” și un politician „flexibil” și „cu fler”. Aceasta, în condițiile în care varianta Ludovic Orban premier a devenit dezirabilă pentru USR PLUS, deși în urmă cu 4 luni o respingea vehement.