Președintele Senatului: E normal ca Ministerul Sănătăţii să rămână la PLUS

Preşedintele Senatului, Anca Dragu, afirmă că este normal ca Ministerul Sănătăţii să rămână la PLUS.

"E normal să rămână la PLUS. (...) Ne uităm şi la USR şi la PLUS, la USR PLUS, la câteva nume şi încercăm să găsim cea mai bună soluţie, tocmai pentru a continua reformele pe care Vlad Voiculescu le-a început", a declarat, la Prima TV, Anca Dragu.

Ea a susţinut că nu au existat discuţii în contradictoriu în USR PLUS în cazul lui Vlad Voiculescu.

"Nu există disensiuni în USR PLUS, de altfel vom fuziona. (...) Ne comportăm deja de multă vreme ca un singur partid. Nu există disensiune", a afirmat Anca Dragu.

Întrebată dacă Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătăţii, mai are viitor în politică, ea a răspuns: "Absolut. Vlad este un politician tânăr şi este un tip foarte muncitor, foarte devotat, am lucrat cu el, îl cunosc şi este un om care are exact ceea ce îi trebuie politicianului modern. Se gândeşte la binele general, la binele public, nu face parte din categoria oamenilor care au venit în politică pentru a trage foloase în mod personal. Da, are viitor şi chiar vreau să aibă viitor în politică".

"Există o sincopă în coaliție"

Preşedintele Senatului a criticat decizia premierului Florin Cîţu de revocare a lui Vlad Voiculescu din funcţia de ministru al Sănătăţii şi a precizat că există o sincopă în coaliţie.

"Nu vorbim la trecut (de coaliţia de guvernare - n.r.), vorbim la viitor. (...) Avem o sincopă. (...) Ne-am trezit cu această situaţie total neplăcută în care premierul l-a demis pe unul dintre miniştri, pe ministrul Sănătăţii Vlad Voiculescu, şi a fost un gest unilateral, fără discuţie, dincolo de orice limită şi orice dialog firesc în cadrul coaliţiei, dar m-aş feri să spun că este criză. (...) Noi vrem să ne aşezăm la masa discuţiilor, la dialog. (...) În acest moment, noi spunem că, din păcate, nu putem avea încredere în premierul Cîţu, dar, pe de altă parte, coaliţia trebuie să continue activitatea. (...) Vrem să începem să discutăm. Conceptul de negociere, de dialog, de masa discuţiilor trebuie să existe în spaţiul public, să existe mai des. Nu este vorba de înţelegeri pe sub masă, este vorba de un dialog serios, cu reguli, cu criterii şi reguli clare. (...) Nu cred că cineva se aştepta ca discuţia să aibă loc imediat, în minutul 1, dar probabil că vom avea cel mai târziu luni discuţia în coaliţie", a declarat Anca Dragu, citată de Agerpres.

Preşedintele Senatului estimează că situaţia va fi deblocată în două săptămâni.

Anca Dragu a subliniat că participarea miniştrilor USR PLUS la şedinţa de Guvern de joi a fost un mesaj de responsabilitate.

"Faptul că au mers la şedinţă arată angajamentul pe care îl au miniştrii noştri pentru Guvern şi pentru coaliţie. (...) Faptul că noi ne comportăm responsabil, nu ca un copil răsfăţat care zice 'ok, îmi iau jucăriile şi plec', nu trebuie confundată cu slăbiciunea", a subliniat preşedintele Senatului.

Ea a susţinut, de asemenea, că premierul Florin Cîţu nu a explicat decizia de revocare a lui Vlad Voiculescu.

"Nu am auzit explicaţii din partea premierului cu privire la demiterea lui Vlad Voiculescu. (...) Cred că tot pe surse s-au mai scurs informaţii, păreri, impresii cum că ar fi o tensiune între ei, dar noi nu am văzut o evaluare asupra activităţii ministrului Voiculescu. Nu aş putea să spun ce a dus la această demitere, cu siguranţă acel ordin mi se pare un pretext slab. Este vorba de un ordin care a fost discutat în CNSU, este un ordin care stabiliea nişte criterii, în niciun caz nu băga vreo localitate în carantină", a completat preşedintele Senatului.

Întrebată dacă scenariul ieşirii de la guvernare este luat în calcul, Anca Dragu a răspuns:

Noi suntem aici să construim, noi vrem să aplicăm programul de guvernare. - Anca Dragu -

Despre o rocadă între Florin Cîţu şi Ludovic Orban la şefia Guvernului, ea a susţinut că o astfel de propunere trebuie să vină din partea liberalilor.

