Şeful Executivului a anunţat într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria, că îi va solicita preşedintelui PNL, Ludovic Orban, convocarea Biroului Politic Naţional pentru viitoarea nominalizare la MFP.

"Am să îi cer dlui preşedinte (al PNL - n.r.) să convoace Biroul Politic Naţional. Am o propunere. Am văzut că domnia sa a făcut deja câteva propuneri în spaţiul public. Am şi eu o propunere - propunerea mea este Dan Vîlceanu pentru Ministerul Finanţelor Publice", a declarat premierul Florin Cîţu.

În prezent, interimatul în funcţia de ministru al Finanţelor este asigurat de şeful Executivului.

Vîlceanu a intrat în atenția publică după ce doi șefi de la ANAF-ul Gorj ar fi fost mutați disciplinar la București și Galați pentru că ar fi sesizat organele penale în legătură cu o firmă deținută de tatăl său.

