Orban promite refacerea coaliției cu USR PLUS dacă-l învinge pe Cîțu în alegerile pentru șefia PNL

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, candidat la un nou mandat de lider al liberalilor, a afirmat că susţine varianta refacerii coaliţiei de guvernare, despre care spune că este "singura coaliţie onorabilă".

"Prima variantă, pe care o susţin şi pe care o apăr cu toată puterea, este aceea de a rămâne principalul partid de guvernământ prin refacerea coaliţiei de guvernare, care este singura coaliţie onorabilă, singura coaliţie care are un program de guvernare care poate să ducă România în direcţia bună. Iar pentru acest lucru, după Congres, cum ne vom prezenta în faţa partenerilor noştri din Coaliţie, dacă va fi ales cel care a provocat criza, în loc să fie ales cel care are soluţia la criză, cel care este respectat, cel care are cu adevărat capacitatea să refacă majoritatea parlamentară, să genereze un guvern de patru ani pentru România, condus de un premier al Partidului Naţional Liberal?", a afirmat Orban, la Congresul PNL.

El a ridicat problema guvernării şi a situaţiei în care se află aceasta în prezent.

"Realitatea este, în momentul de faţă, că suntem într-o ecuaţie aproape imposibilă. Atâta timp cât nişte parteneri care au fost cu noi în Coaliţie s-au retras din coaliţie şi au spus că au o singură condiţie pentru a reveni în coaliţie, stau şi mă întreb cum vom îndeplini această condiţie?", a arătat liderul liberal, conform Agerpres.ro.

Totodată, Orban a făcut referiri şi la modul în care va fi asigurată majoritatea parlamentară şi la "negocieri pe sub masă" cu PSD.

"Cu cine facem majoritate parlamentară? Credeţi că există vreun liberal cu capul pe umeri care să fie de acord cu a bate palma cu PSD, cu refacerea USL-ului, cu compromiterea Partidului Naţional Liberal într-o combinaţie pe masă sau pe sub masă cu PSD? Eu cred că nu. Iar dacă există cineva, s-o spună, deschis, pentru că negocieri pe sub masă s-au făcut. Şi dacă cineva îşi imaginează că guvernul minoritar va putea rezista cu sprijin în Parlament înseamnă că este un naiv şi înseamnă că nu cunoaşte PSD", a arătat Ludovic Orban.

