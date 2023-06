Membrii Guvernului condus de prim-ministrul Marcel Ciolacu au depus jurământul de învestitură în faţa preşedintelui Klaus Iohannis, într-o ceremonie desfăşurată la Palatul Cotroceni.

La ceremonia de la Palatul Cotroceni au fost prezenţi preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor, Alfred Simonis, preşedintele CCR, Marian Enache, liderul deputaţilor minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian, secretarul general al PSD, Paul Stănescu, secretarul general al PNL, Lucian Bode, consilieri prezidenţiali şi de stat.

Rând pe rând, miniștrii desemnați au jurat "să își dăruiască toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român", dar și "să respecte Constituția și legile țării, precum și să apere democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor și suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României".

De asemenea, cu ocazia ceremoniei de depunere a jurământului de învestitură a noului Guvern, desfăşurată la Palatul Cotroceni, preşedintele i-a felicitat pe miniştri şi le-a urat mult succes în noul mandat.

"Subiectul cel mai discutat şi comentat din ultimele săptămâni a fost ceea ce s-a numit rotaţia premierilor. Iată că în timp record, fără sincope, cu rezultate foarte bune, această procedură s-a încheiat. Nu este puţin lucru şi este prima dată în România că se întâmplă, într-o coaliţie, o astfel de mişcare. Este important pentru politica românească, pentru România şi pentru români, pentru că acest fel de a face politică arată stabilitate, seriozitate şi că politicienii implicaţi sunt hotărâţi să îşi ia mandatele foarte în serios. S-a încheiat prima parte, sub conducerea guvernamentală a prim-ministrului Ciucă, şi a dovedit coaliţia că ştie să gestioneze treburile publice. Dacă ar fi să descriu prima parte a acestui mandat al coaliţiei în câteva cuvinte, cred că ele ar putea să fie: seriozitate, stabilitate, securitate, eficienţă şi eficacitate", a precizat Iohannis.

De asemenea, șeful statului a avut un mesaj și pentru noul premier.

"Domnule prim-ministru Ciolacu, aţi fost parte din echipă, aţi condus Camera Deputaţilor şi aţi lucrat într-o adevărată echipă în conducerea coaliţiei. Sunt încredinţat că în această nouă postură şi cu această echipă care astăzi a depus jurământul veţi continua munca începută de coaliţie acum un an şi jumătate. Sunt multe probleme de rezolvat, nu trebuie să trăim cu impresia că toate s-au rezolvat şi acum lucrurile vor merge mai uşor, nu, în practică ştim că merge din ce în ce mai greu. Avem încă jumătate de an în care putem să rezolvăm foarte multe lucruri, după care vom intra într-un an super electoral care în sine deja este o provocare pentru o societate. Vom avea patru rânduri de alegeri şi în acelaşi timp ţara trebuie guvernată responsabil şi cu rezultate bune. Vă doresc, domnule prim-ministru, domnilor vice prim-miniştri, doamnelor şi domni miniştri, să nu pierdeţi din vedere pentru ce aţi jurat. Lucrul cel mai important este să vă străduiţi să rezolvaţi problemele României şi ale românilor, doar după aceea problemele, evident problemele legate de formaţiunile politice", a spus Iohannis, cu ocazia ceremoniei de depunere a jurământului de învestitură a noului Guvern, desfăşurată la Palatul Cotroceni.

Cabinetul Marcel Ciolacu se va reuni, joi, începând cu ora 19,00, în prima şedinţă de guvern de după învestitură, anunţă Biroul de presă al Executivului.

