Scandalul azilurilor: Marius Budăi își dă demisia

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Marius Budăi, va demisiona din funcţie, pe fondul scandalului privind tortura din centrele de bătrâni, au declarat surse apropiate acestuia pentru Agerpres.

Potrivit surselor citate, Budăi şi-a depus demisia la Cancelaria prim-ministrului Marcel Ciolacu.

Scandalul azilurilor groazei pentru bătrâni oripilează România. Bătrâni și familii plătesc zeci de mii de lei lunar pentru a fi abuzați, pentru a fi maltratați, lăsați să locuiască în condiții mizere, uneori chiar și fără mâncare.

De la începutul scandalului, au apărut informații care indicau faptul că Ministerul Muncii ar fi avut informații, dar nu a reacționat, afirmând că nu avea jurisdicție în aziluri pentru a cere inspecții.

Mai multe voci din mediul politic i-au cerut demisia lui Budăi, solicitări care s-au extins și către Gabriela Firea, Alexandru Rafila și chiar noul premier Marcel Ciolacu, liderul PSD.

Cele mai recente informații indicau faptul că PSD va stabili luni, 17 iulie, cine îi va lua locul lui Marius Budăi.

Ciolacu: Demisia lui Budăi, un gest de onoare

Demisia lui Marius Budăi din funcţia de ministru al Muncii reprezintă un gest de onoare, a declarat premierul Marcel Ciolacu, la începutul şedinţei de Guvern.

"Este evident că la şedinţa de Guvern de astăzi cel mai important subiect este situaţia din sistemul de protecţie a bătrânilor şi a persoanelor cu dizabilităţi. Este cât se poate de clar, evident, că, dintr-un cumul de factori care ţin atât de stat, cât şi de zona privată, activitatea de protecţie a persoanelor vârstnice şi vulnerabile s-a îndepărtat dramatic de scopul său iniţial. Am văzut, din păcate, în ultimele zile, prea multe situaţii care probează că această activitate a devenit o afacere cinică în care se urmăreşte profitul cu orice preţ, deseori chiar prin suferinţe crunte provocate seniorilor noştri. Am văzut dezvăluiri ale presei care denotă că nu mai există niciun gram de empatie, de compasiune cu soarta unor oameni pe care viaţa i-a lovit atât de crud", a afirmat prim-ministrul.



El a adăugat că "aşa ceva se va sfârşi, oricât de multe şi de dure schimbări" vor trebui făcute.



"Am avut astăzi de dimineaţă o discuţie cu domnul ministru al Muncii, Marius Budăi, care m-a anunţat despre decizia de a-şi depune demisia la finalul acestei şedinţe. Din punctul meu de vedere, este un gest de onoare pentru care îi mulţumesc şi sunt convins că aceasta este reacţia firească a unui decident politic într-o asemenea criză, este reacţia firească în orice democraţie consolidată a Europei", a precizat Marcel Ciolacu.



Premierul a anunţat că rezultatul preliminar al verificărilor pe care le-a solicitat la nivel naţional arată că, după controlarea a 1.100 de astfel de centre, 13 au fost închise. "Aş dori să le cer autorităţilor să nu picăm în cealaltă extremă şi să facem uz de zel. Nu cred că amendând cu zeci de milioane pentru că ai găsit trei lămâi mucegăite se va schimba ceva de fond cu aceste controale", a transmis şeful Executivului.

