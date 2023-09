Viceprimarul Capitalei Stelian Bujduveanu propune organizarea unui referendum, odată cu alegerile europarlamentare, în cadrul căruia bucureştenii să precizeze dacă îşi doresc sau nu trotinete electrice în regim self-service pe străzile oraşului, conform Agerpres.

"Bucureştenii trebuie să decidă: Cu sau fără trotinete electrice pe străzile din Capitală! În calitate de Viceprimar General şi de consilier al Partidului Naţional Liberal, am elaborat în urmă cu un an Regulamentul pentru folosirea trotinetelor. Documentul a urmat toţi paşii legali, inclusiv dezbaterea publică, fiind propus şi scos de 3 ORI de pe ordinea de zi a Consiliului General. Am decis astfel că Bucureştiul nu mai poate aştepta. Ne întoarcem la cea mai bună formă de democraţie şi îi întreb direct pe bucureşteni, prin referendum, dacă îşi doresc sau nu trotinete electrice în regim self-service pe străzile oraşului", scrie viceprimarul, pe Facebook.

El propune ca referendumul să aibă loc odată cu alegerile europarlamentare, duminică, în data de 9 iunie 2024, pentru a avea costuri cât mai mici. Bujduveanu îi invită pe consilierii generali, indiferent de culoarea politică, "să semneze şi să susţină" acest demers.

Sursa foto: Shutterstock.com

