Ciolacu vorbește despre o posibilă candidatură la preşedinţie: ”Nu o spun cu falsitate”

Premierul Marcel Ciolacu, lider al PSD, susţine că nu a luat în calcul până acum o candidatură la preşedinţie, apreciind că "provocările" pe care le are "sunt suficiente în acest moment".

"Nu face parte din priorităţile mele şi nu o spun cu nicio falsitate. (...) Eu nu am luat în calcul acest lucru până acum, indiferent cât de mult se discută pe acest subiect. (...) Nu am vorbit în partid, nu am vorbit cu colegii mei acest lucru. Am un job în acest moment, nu simplu, dar nu mă obligă nimeni, ca să nu fiu ipocrit", a declarat Ciolacu, la România TV, preluat de Agerpres.



Întrebat dacă şi-a dorit să fie prim-ministru, liderul social-democrat a afirmat că acest lucru nu a fost "un scop" în viaţa sa.



"Da, a venit cumva inerţial, nu a fost un scop în viaţa mea, dar cred că provocările pe care le am acum sunt suficiente în acest moment", a adăugat Marcel Ciolacu.

Mihai Tudose, propus șeful campaniei PSD la europarlamentare

"Luni, eu o să-l propun pe Mihai Tudose şeful de campanie de la europarlamentare. Ăsta este primul pas, dacă vrei să funcţioneze un partid şi dacă vrei să fii respectat. (...) După 7 ianuarie, la toate întâlnirile, oricum Mihai este şi vicepreşedinte, cu prim-vicepreşedinţii, cu tot stafful, o să-şi ia reprezentanţi pe fiecare zonă, o să mergem la toate întâlnirile pe zone cu toţi preşedinţii de organizaţie", a precizat Ciolacu.



Întrebat dacă Mihai Tudose va fi şi capul listei PSD la europarlamentare, Ciolacu a răspuns: "Presupun că doreşte să candideze".



"Discuţiile într-un partid ca şi Partidul Social Democrat au loc democratic, pe regiuni, fiindcă trebuie o reprezentare la nivel naţional. (...) Vom hotărî. Dar nu e o urgenţă pentru partid în momentul ăsta. După 7 ianuarie", a adăugat Marcel Ciolacu.

Sursa foto: Shutterstock / Victor Mogyldea

