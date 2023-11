Ciolacu face joc de glezne în așteptarea alegerilor: Este cazul ca România să aibă președinte social-democrat

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că nu a luat decizia în privinţa unei candidaturi a sa la alegerile prezidenţiale de anul viitor, dar şi-a exprimat convingerea că este cazul ca România "să aibă un candidat şi un preşedinte social-democrat, după 20 de ani de preşedinte de dreapta", conform Agerpres.

"Nu, nu am luat această decizie. Momentan avem alegerile europarlamentare. Cred cu convingere că este cazul ca România să aibă un candidat şi un preşedinte social-democrat, după 20 de ani de preşedinte de dreapta", a declarat Marcel Ciolacu întrebat pe această temă, miercuri seară, la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă va candida, el a spus: "Nu neapărat (...), sunt şi alţi oameni în România care sunt oameni autentici de stânga".

Premierul l-a menţionat pe preşedintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, precizând, însă, că nu a avut cu acesta o discuţie despre candidatura la prezidenţiale.

"Am stat de vorbă cu preşedintele Academiei, e o încântare. Nu am avut această discuţie, dar e o încântare să vorbeşti cu el. Un om de stânga complet, un om care gândeşte de stânga. După crizele economice care au atins întreaga lume, nu numai România, după această criză majoră de securitate, temele principale - vedeţi că încet, încet venim la bază - sunt social-democrate. Românii - şi nu numai românii, întreaga Europă şi întreaga lume au nevoie de o conducere de stânga, să se reaşeze lucrurile", a mai declarat Ciolacu.

De asemenea, premierul Marcel Ciolacu a declarat că este cazul ca România să-şi joace şansele până la capăt în privinţa intrării în spaţiul Schengen, sugerând, în context, că în măsura în care cancelarul austriac, Karl Nehammer, îşi menţine poziţia faţă de aderarea ţării noastre la zona de liberă circulaţie, ar fi cazul ca Austria să ia în calcul ieşirea din Schengen, având în vedere criticile aduse de oficialii de la Viena la adresa acestui format.

"În ceea ce priveşte Schengen-ul, eu am să mă lupt până în ultima clipă şi cred că aşa este corect. Am avut o întâlnire cu AMR-ul, cu primarii marilor municipii şi am zis: 'Domnule, cred că cea mai prostească zicală românească e: 'capul plecat, sabia nu-l taie'. Este cazul să ne jucăm şansele până la capăt. Cancelarul Nehammer - fiindcă nu Austria şi nu austriecii - a transmis foarte clar că nu este de acord, fără nicio motivaţie", a mai declarat Marcel Ciolacu, conform Agerpres.

Sursa foto: Shutterstock

