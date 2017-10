Peste jumatate (54%) din locuintele finalizate anul trecut in cele mai mari sapte piete rezidentiale din Romania (Bucuresti, Cluj - Napoca, Timisoara, Iasi, Constanta, Sibiu si Brasov) au fost in localitatile limitrofe marilor orase, potrivit unui raport intocmit de compania de consultanta imobiliara Coldwell Banker Romania pe baza datelor Institutului National de Statistica.

Astfel, din cele 27.273 de locuinte finalizate anul trecut in cele mai mari sapte piete rezidentiale locale, doar 12.417, sau 46%, fiind amplasate in interiorul oraselor, 14.856 (54%) fiind amplasate in localitatile limitrofe. Cele mai disproportionate raporturi se intalnesc in Bucuresti, Timisoara si Sibiu, piete rezidentiale unde numarul locuintelor livrate in localitatile limitrofe este dublu comparativ cu cel al locuintelor predate in interiorul oraselor, arata Coldwell Banker.

Astfel, zonele de vest (Chiajna - Rosu) si de sud (Popesti - Leordeni si Bragadiru) ale Bucurestiului au atras cele mai multe livrari de locuinte dintre localitatile limitrofe Capitalei, fiind urmate de zona de est (Dobroesti si Pantelimon). In Giroc si Dumbravita, localitati amplasate in imediata apropiere a Timisoarei, au fost livrate anul trecut mai multe locuinte comparativ cu cele din interiorul orasului, in timp ce Selimbar si Cisnadie au atras un numar similar de livrari cu cel din Sibiu.

Discrepanta dintre numarul de locuinte finalizate in marile orase si in localitatile limitrofe a fost vizibila si in perioada 2013 - 2015 si se va mentine si in acest an, desi numarul de locuinte livrate in interiorul oraselor este in continua crestere, in contextul dezvoltarii segmentului middle market.

"Dezvoltarea localitatilor limitrofe marilor orase s-a petrecut firesc, ca urmare a cererii existente pe segmentul mass market. Existenta unor parcele mari de teren, la preturi semnificativ mai reduse fata de cele din interiorul oraselor, a permis dezvoltatorilor sa construiasca locuinte pretabile acestei cereri. Reverimentul economic din ultimii ani s-a concretizat si in dezvoltarea segmentului middle market, caracterizat prin amplasament in interiorul oraselor si de regula suprafete mai mari comparativ cu cele ale locuintelor vechi. Desi unii dezvoltatori au construit adevarate mini-orase in localitatile limitrofe, probleme generale de infrastructura continua sa reprezinte principala provocare a dezvoltarii limitrofe din Romania", comenteaza Gabriel Voicu, director New Homes Division in cadrul Coldwell Banker Romania.

O alta localitate care a cunoscut o dezvoltare semnificativa este Floresti, in imediata apropiere de Cluj - Napoca. Astfel, in ultimii zece ani au fost finalizate peste 16.300 de locuinte in Floresti, comparativ cu 12.400 in Cluj - Napoca. In Constanta au fost finalizate anul trecut 1.445 de locuinte, cu putin peste 100 comparativ cu numarul locuintelor livrate in localitatile amplasate in imediata apropiere a orasului, Navodari fiind din acest punct de vedere cea mai dezvoltata localitate.

Si in cazul Iasiului, localitatile limitrofe au atras un numar similar de livrari cu cel din interiorul orasului, cea mai dezvoltata localitate limitrofa fiind Miroslava, cu 960 de locuinte finalizate in 2016, comparativ cu aproximativ 1.500 in interiorul orasului. Brasovul este singurul oras din cele mai mari sapte piete rezidentiale din Romania unde numarul de locuinte finalizate in oras este net mai ridicat comparativ cu cel din localitatile limitrofe: aproximativ 1300 comparativ cu 163 in imprejurimi, Sinpetru fiind cea mai dezvoltata localitate limitrofa.

Coldwell Banker Romania este agentul a peste 20 de proiecte rezidentiale din Romania, printre care Baba Novac Residence, Belvedere Residences, Cosmopolis, Estic Park si Onix Park in Bucuresti, Doppel Cristian, Sanpetru Residence, Transilvania Residence, Upgrade Residece in Brasov si Belle Ville si Grand Hill Residence din Cluj - Napoca.