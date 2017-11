Madalina Cojocaru, partner, office agency, Cushman & Wakefield Echinox, a declarat in cadrul conferintei Real Estate & Construction Forum, ca 2018 va fi anul in care vestul Capitalei va cunoaste o dezvoltare foarte mare pe segmentul de spatii de birouri si "isi va consolida pozitia in piata imobiliara", in timp ce in 2019, "focusul" investitorilor se muta catre zona Expozitiei.

"2018 este anul in vestul Capitalei se va dezvolta foarte mult si isi va cosolida pozitia in piata imobiliara. Vor fi multe proiecte interesante, asa cum este cazul The Bridge, Orhideea Tower sau Business Garden, dezvoltat de Vastint, ori Campus 6, dezvoltat de catre Skanska. Centrul si CBD-ul vor avea trei sau patru proiecte importante care vor fi livrate anul viitor, iar nordul Capitalei tine si el pasul. Avem partea a doua din Globaworth Campus si asteptam faza a treia din Oregon in...