Locuințele și cartierele smart în 2021 | Ce dotări au și cât costă o locuință inteligentă

În ultimii ani, conceptele de „smart home” și„ smart city” au devenit din ce în ce mai populare, cu diverse proiecte private sau publice care și-au făcut loc și în România, iar ideea de „smart” a devenit și un termen comercial cu impact la public.

Evident, când ne gândim la smart, ne gândim la sisteme de control de la distanță sau prin intermediul rețelelor Wi-Fi a unor dispozitive din casă sau de pe lângă locuința noastră. Cei mai mulți visează să aibă o casă, dar sunt din ce mai mulți și cei care doresc o casă care să se „învârtă după soare”, iar soluțiile smart ne aduc tot mai aproape de această idee.

În 2021, casele și cartierele smart și-au schimbat puțin formele, prin urmare, pentru a înțelege ce s-a schimbat, l-am invitat, în cadrul seriei de emisiunii constructIMO, pe Sorin-Ioan Blaga, CEO al compania Liebrecht & wooD, care dezvoltă în apropiere de București un întreg cartier de locuințe smart.

Sorin-Ioan Blaga - CEO Liebrecht & wooD România

Aceste schimbări a conceptelor de smart home și smart city au venit ca urmare a apariției unor tendințe care le-au redefinit. Cei de la Liebrecht & wooD au început proiectarea cartierului său smart încă de acum 8 ani, iar primele lucrări de construcție au început acum trei ani, perioadă în care au ajustat forma proiectului în funcție de aceste tendințe.

„Au fost o sumedenie de idei pe care le-am avut, ne-am spus singuri «hai să visăm puțin» și să ne imaginăm cum ar putea arăta lucrurile. Evident, au fost tendințe care ori ne-au prins ele, ori pe care le-am prins noi”, ne-a spus reprezentantul dezvoltatorului.

Ce mai putem găsi în interiorul locuințelor ca fiind smart?

Din discuția noastră cu Sorin Blaga înțelegem că posibilitățile sunt numeroase, pe piață regăsindu-se foarte multe soluții tehnologice standard, dar care pot fi și personalizate de la bun început, în interfața unei aplicații putând fi integrate sistemele de control pentru dispozitivele și facilitățile dorite. De la sisteme de iluminat, la aer condiționat, sisteme automate de acționare a jaluzelelor, la activarea sistemului de irigație, de la sisteme de închidere a ușilor și porților, la controlul mașinilor de spălat, a centralelor termice și așa mai departe.

„În cazul nostru, aplicația are rol de cheie digitală, dar mai mult decât atât, orice dispozitiv, orice unitate de comandă pe care un client și le dorește pot fi integrate în interfața aplicației. Asta înseamnă că, dacă doamna din familie își dorește perdele care să se mute la comandă, acea unitate de comandă se poate interfața cu aplicația. Dacă domnul dorește să acționeze sistemul de irigații din curte, poate găsi funcțiile în aplicație. Practic, într-o singură aplicație, un proprietar poate găsi totul într-o singură aplicație.

Asta și pentru că pe piață sunt numeroase dispozitive care vin cu posibilitatea de interfațare cu orice aplicație. În acest fel, utilizatorii au totul în aceeași aplicație, fiecare funcție cu meniul său, în așa fel încât să nu fie nevoie de zeci de aplicații pentru fiecare dispozitiv în parte”, ne-a explicat CEO-ul Liebrecht & wooD.

Ce înseamnă smart în afara locuinței, într-un cartier smart?

În afara locuințelor, în cadrul unui proiect de tip smart city, ideea de smart se leagă tot mai mult și de ideea de green, potrivit Sorin-Ioan Blaga, în sensul că toate aceste tehnologii trebuie să se lege la o sursă de energie verde.

În cadrul unui proiect smart ar trebui să se regăsească surse de energie regenerabilă, în acest sens, panourile solare fiind o soluție viabilă de a produce electricitate într-un mod nepoluant.

Totodată, pe lângă hub-urile Wi-Fi care să permită acces la internet, cu care tot mai multe comunități din România sunt deja obișnuite, devine tot mai stringentă nevoia de instalare a stațiilor de încărcare pentru mașinile electrice, în condițiile în care acest tip de vehicule devin tot mai populare, inclusiv la noi în țară, iar stațiile de încărcare nu sunt chiar atât de răspândite.

Însă, potrivit dezvoltatorului, instalarea acestor unități de încărcare este ceva mai complicată, deoarece vorbim de o tehnologie scumpă, prin urmare, un cartier smart, în care să existe locuințe dotate fiecare cu stații electrice de încărcare încă nu este ceva la care ne putem gândi.

„La noi, încă de la început, am proiectat totul în așa fel încât fiecare locuință să poată fi dotată cu o stație de încărcare, dar din rațiuni economice nu putem face asta pentru fiecare locuință, pentru că sunt dispozitive foarte scumpe, iar decizia instalării unor astfel de unități trebuie să fie luată de fiecare cumpărător în parte ulterior. În momentul de față este foarte costisitor și greu de implementat genul acesta de facilități.

Vom instala unele stații care să deservească spațiile comune, care vor fi integrate în aplicație, în așa fel încât fiecare să poată să-și rezerve perioada de încărcare.” ne-a explicat Sorin Blaga.

Potrivit acestuia, într-o aplicație de smart city, locuitorii cartierelor inteligente ar trebui să găsească și acces către toate celelalte facilități puse la dispoziția lor, cum ar fi terenurile de sport, rezervarea acestora, acces la piscine, la spațiile comune de lucru, în care oamenii pot să muncească, dacă nu vor să meargă la birou și vor să lucreze dintr-un spațiu de co-working mai aproape de casă.

Compania va construi un parc de panouri fotovoltaice de 12 hectare

Reprezentantul dezvoltatorului ne-a mai spus că în cadrul proiectului lor, denumit Liziera de Lac, va fi construit și un parc de panouri fotovoltaice, care se va întinde pe 12 hectare și care va deservi cartierul de locuințe smart pe care-l construiește.

„Am demarat cu viteză maximă construcția unei fabrici de curent cum îmi place mie să-i spun. Avem un lot de teren, parte din proiect, care este destinat unei stații de panouri fotovoltaice de 10 MW. Vrem ca la momentul în care proiectul nostru va ajunge la maturitate să avem și acest câmp de panouri fotovoltaice”, ne-a dezvăluit Sorin Blaga.

Cât costă o locuință smart în 2021 și cine le cumpără?

O locuință de circa 80 mp utili, într-o casă înșiruită, pentru o familie tânără, cu un set de nevoi de bază, costă începând de la 106.000 de euro, acestea fiind prețurile de referință pentru proiectul dezvoltat de Liebrecht & wooD.

Liziera de Lac se află lângă Lacul Tătaru, la circa 15 de km est de ieșirea din Popești-Leordeni, dacă o iei pe DN4 spre Oltenița. Este o destinație care necesită și o mașină. Dezvoltatorul spune că ansamblul se află la 45 de minute de centrul orașului (Piața Unirii după cum indică dezvoltatorul – n.r.) cu mașina, dar la cât de bun este traficul în București uneori, aplicații precum Google Maps sau Waze indică mai degrabă o oră de stat în trafic, între Lizieră și Piața Unirii.

Ca o comparație, din ce am putut găsi în site-urile de anunțuri imobiliare, la acești bani am ales ca exemplu de comparație, într-un alt cartier rezidențial la o distanță chiar mai apropiată de București, situată în Popești-Leordeni, o vilă nouă cu patru camere, P+1, circa 100 de mp utili, costul solicitat fiind de 110.000 de euro. Evident, sunt variante și mai ieftine, dar și mai scumpe, dar am căutat ceva care să aibă ca an de finalizare 2021.

În ceea ce privește profilul cumpărătorilor, Sorin Blaga ne-a spus că aici intră familii tinere, care se încadrează în partea de sus a segmentului mediu în ceea ce privește veniturile, cu reprezentanți care vin din zona de tehnologie a informației, care sunt atrași de ideea de smart, dar care își doresc în același timp să facă tot ceea ce știu să facă și dintr-un mediu mult mai relaxat, fără să fie neapărat prezenți la locul de muncă.

Cei mai mulți au vârste între 35 și 40 de ani, iar mai toți clienții companiei au deja copil sau urmează să aibă unul.

Deși unele unități din cadrul proiectului Liziera de Lac s-ar încadra în bugetele programului Noua Casă, dezvoltatorul spune că nu acceptă achiziția prin acest program.

Dacă vreți să aflați mai multe despre locuințele smart sau despre provocările construcției unui cartier smart în România, vă invităm să urmăriți interviul cu Sorin-Ioan Blaga din cadrul constructIMO, în clipul de mai jos.

