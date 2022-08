Prime Kapital livrează un ansamblu rezidențial de 458 de apartamente în Capitală

Prime Kapital a finalizat procesul de recepție pentru primele 4 din totalul de 5 clădiri de apartamente ale Marmura Residence, un amplu proiect rezidențial de regenerare urbană în zona de nord a capitalei, dezvoltat în urma unei investiții de 47,8 milioane de euro.

„Acesta este un moment important pentru noi și clienții noștri. Suntem extrem de mândri de calitatea pe care am obținut-o, dar și de faptul că ne-am ținut promisiunea de a construi un proiect frumos, ce are la bază conceptul de comunitate integrată. Marmura Residence are acum toate ingredientele pentru a înflori, cu cea de-a doua fază de amenajare peisagistică în curs de implementare, mutarea primilor locatari și cu un procent de peste 80% din proiect deja vândut”, a declarat, într-un comunicat remis redacției, Maggie Kitshoff, Partener Office și Rezidențial la Prime Kapital.

Marmura Residence este întins pe o suprafață de 15.000 metri pătrați și cuprinde 458 de apartamente spațioase - studiouri duble și de tip loft, apartamente cu 2, 3 sau 4 camere, inclusiv de tip duplex pe două niveluri - și șase spații pretabile pentru birouri. Recepția pentru ultima clădire din cadrul ansamblului rezidențial, aflată în faza finală de construire, este programată pentru trimestrul trei al acestui an.

„Am avut multe provocări pe care am fost nevoiți să le depășim - incertitudinile provocate de pandemie și acum, incertitudinea cauzată de războiul din Ucraina, dar ca dezvoltator experimentat, cu o bază solidă de finanțare și o echipă puternică, am continuat să investim, și astăzi suntem în postura de a livra proiectul de calitate pe care ni l-am propus, spre beneficiul clienților noștri”, a adăugat Maggie Kitshoff.

Marmura Residence este situat la o distanță de 20 de metri de stația de metrou Jiului, aproape de noul pol de birouri de pe Bulevardul Expoziției și de zona Pipera și beneficiază de deschidere largă la Bulevardul Bucureștii Noi. Dezvoltat în jurul conceptului de comunitate integrată, proiectul cuprinde spații verzi și terase generoase, 1.700 metri pătrați de spații de retail, servicii și o zonă exclusivă de recreere pentru rezidenți.

Un alt beneficiu pe care dezvoltatorul îl oferă locatarilor Marmura Residence este Community Center, spațiul dedicat rezidenților și oaspeților lor. Community Center este una dintre acele facilități special gândite pentru a favoriza interacțiunea armonioasă dintre locatari și pentru a le oferi oportunități de a petrece timp împreună.

Lansat în 2016 de o echipă cu un istoric solid de investiții și proiecte real estate livrate, Prime Kapital a devenit rapid unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari din România. Împreună cu MAS PLC, în cadrul unui parteneriat de tip joint-venture, Prime Kapital investește preponderent în active de retail, proiecte rezidențiale atent selectate și, în funcție de oportunități, în alte segmente imobiliare. Pe piața rezidențială, cei doi parteneri au în diferite faze de dezvoltare zece proiecte în cele mai importante orașe ale țării, în cadrul cărora vor fi livrate peste 14.000 de locuințe, pe fondul unor investiții de peste 1,1 miliarde de euro.

Prime Kapital beneficiază de o echipă solidă ce îmbină competențe multi-disciplinare și acoperă întregul lanț valoric specific dezvoltărilor imobiliare, de la achiziția, designul și construcția proiectelor, la închirierea, vânzarea și administrarea proprietăților.

