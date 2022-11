Mauricio Mesa Gomez, directorul general al dezvoltatorului Cordia România și Spania, crede că autoritățile locale din România ar avea mai mult de câștigat, dacă ar învăța să colaboreze cu dezvoltatorii și să-i susțină, iar exemplele unor orașe mari din vestul Europei, ar putea fi urmate pentru a îmbunătăți calitatea dezvoltărilor imobiliare și urbane din țara noastră.

Din discuția wall-street.ro cu reprezentantul dezvoltatorului imobiliar, înțelegem că există o reticență din partea autorităților, care se bazează pe o percepție greșită legată de bunacredință a tuturor dezvoltatorilor, imagine negativă cauzată de unele practici anormale a unora care nu au avut cele mai bune intenții.

„În momentul de față, este greșit din punctul meu de vedere, că există această percepție că toți dezvoltatorii sunt rechini imobiliari. Sunt dezvoltatori și dezvoltatori. Sunt lucruri care se întâmplă și în alte industrii, nu doar în piața imobiliară. Nu este corect să-i pui pe toți în aceeași oală. Desigur, s-au făcut multe lucruri greșite, dar s-au făcut și cu acordul autorităților” a declarat Maruicio Mesa Gomez.

Potrivit lui, abordarea de actuală este greșită, iar această percepție ar trebui dată la o parte, astfel încât să existe o deschidere mai mare din partea autorităților față de dezvoltatori.

„Dezvoltatorii profesioniști își doresc și ei o dezvoltare urbană corespunzătoare. Vă putem da și exemplul nostru la proiectul din Dămăroaia, unde a trebuit să amenajăm un parc. Între proiectul nostru și un loc de joacă făcut de autorități era un teren plin de gunoaie și de buruieni. Ne-am dorit să facem o conexiune între complexul nostru și acel loc de joacă, iar împreună cu Primăria Sectorului 1 am amenajat un parc, iar autoritățile ne-au felicitat. Deci, există și exemple că nu suntem cu toții rechini imobiliari.

Sunt de părere că noi, dezvoltatorii imobiliari, ar trebui să fim sprijiniți de autorități, deoarece un dezvoltator nu doar ridică niște clădiri. Sunt și alte beneficii care apar o dată cu investițiile în proiectele imobiliare. Sunt dezvoltatori care generează valoare. O dată cu dezvoltarea proiectelor imobiliare sunt generate de locuri de muncă, directe sau indirecte. Este generată creștere economică, pentru că generăm cerere pentru o serie întreagă de alte produse, cum ar fi pentru materialele de construcție, pentru producătorii de mobilier și așa mai departe”, ne-a spus Mauricio Mesa Gomez.

Înainte de toate, trebuie rezolvată problema comunicării

Reprezentantul dezvoltatorului ne dă de înțeles că autoritățile ar trebui să fie mai deschise către dezvoltatori și să-i susțină, să înlesnească parteneriatele publice-private, așa cum se întâmplă, de exemplu, în Spania, unde autoritățile au învățat să colaboreze cu reprezentanții mediului privat, ceea ce a adus câștiguri mai mari și pentru autorități.

„Avem exemplu Valenciei. Prin centru orașului trece râul Turia. Era o zonă în care lumea nu făcea altceva decât să arunce gunoaie, era o zonă de care nu voiai să te aproprii. Autoritățile locale au venit cu o inițiativă de amenajare a acelei zone. S-a curățat zona, au fost amenajate facilități pentru sport, pentru recreere, pentru relaxare și așa mai departe, iar acum acea zonă a devenit inima orașului.

Ceea ce este important este că a fost o inițiativă venită din partea autorităților, dar a fost realizată printr-un parteneriat public privat. Pentru a realiza așa ceva, este nevoie de deschidere, nu să vii și spui că, dacă vrei să faci nu știu ce dezvoltare, trebuie să faci bulevarde. Nu, nu aceasta este cea mai bună abordare”, ne-a explicat directorul general al Cordia.

În opinia lui Mauricio Mesa Gomez, comunicarea este aspectul cel mai important care ar trebui rezolvat între dezvoltatorii imobiliari și autoritățile locale, iar crearea unor parteneriate publice-private ar putea aduce un câștig mai mare autorităților locale.

„Bucureștiul este un oraș extraordinar, care s-ar putea dezvolta mult mai rapid. Are un potențial foarte mare, dar în comparație cu alte orașe de calibrul său, Bucureștiul se dezvoltă foarte încet, foarte lent pentru potențialul său. Sunt multe zone care sunt subdezvoltare, sunt zone pe care ar putea intra într-un proces de regenerare urbană. Sunt și zone care nu au niciun fel de infrastructură.

Poate că orașul s-ar dezvolta și mai repede și mai bine, dacă ar urma exemplul Spaniei. La fiecare dezvoltare imobiliară, administrațiile locale primesc, conform legislației, 10% din suprafața de teren edificabil din totalul suprefeței unui proiect. Este o suprafață de teren cu care administrația poate să facă ce vrea. Poate să investească, să construiască ce își dorește sau poate să o vândă către un privat. Imaginați-vă că ar însemna asta pentru o administrație locală”, a explicat reprezentantul dezvoltatorului.

Din ce ne spune acesta, pentru a se ajunge la o astfel de situație, în care autoritățile să aibă mai mult de câștigat de pe urma dezvoltărilor imobiliare, este nevoie crearea unor departamente care înlesnească dialogul dintre dintre autorități și dezvoltatori.

„Dezvoltatorii profesioniști nu au nimic împotriva unei dezvoltări urbane corespunzătoare, să urmeze niște reguli bine stabilite de autorități, dar care să nu fie schimbate la fiecare 4-5 ani. Avem nevoie de predictibilitate. Ar trebui să fie înființate birouri sau departamente, în cadrul primăriilor, care să se ocupe special de relația cu dezvoltatorii, să existe comunicare între autorități și dezvoltatori”, ne-a mai spus Marucizio Mesa Gomez.

Cu alte cuvinte, antreprenorul spaniol, propune înființarea unor departamente sau birouri independente, care să supervizeze dezvoltarea urbanistică și să aibă în vedere doar interesele orașului.

Deși nu o spune în mod direct, înțelegem că își dorește ca aceste birouri să nu deservească interese politice. Iar într-o țară în care mulți primari vin cu schimbări, denunțând interesele administrațiilor anterioare, este de înțeles dorința reprezentantului Cordia România, care este, în fapt, crearea unui cadru legislativ stabil, care să ofere predictibilitate, în consecință o un mediu în care investițiile pot fi calculate mult mai ușor, astfel încât să devină viabile din punct de vedere economic pentru investitori. În alte cuvinte, profitabile.

Există deja un exemplu că se poate și în București

Directorul general al Cordia România ne-a dat un exemplu chiar în București de colaborare benefică dintre dezvoltatorii imobiliari și autoritățile locale, și anume, dezvoltările ample din zona Soșelei Fabrica de Glucoză, unde a apărut o serie întreagă de proiecte imobiliare, în care sunt implicate mai multe companii.

„Sunt în România din 2007, iar ceea ce se întâmplă în zona Șoseaua Fabrica de Glucoză și până la lac, este primul exemplu în care am văzut că s-a creat o asociere între dezvoltatori, dar nu este o asociere juridică și una verbală, un «gentleman's agreement», în care am participat inclusiv noi, cei de la One United Properties, Nordis, au fost și cei de la London Partners, Prima Development, dar și alții.

Acolo s-a făcut un masterplan, cu bulevarde, cu obligația de a se face infrastructură, tot ce înseamnă, apă, canalizare, electricitate și așa mai departe. S-a stabilit să se facă o biserică, o școală. Este un cartier nou, cu inițiativă privată, pentru că infrastructura este dezvoltată din banii dezvoltatorilor, dar a existat susținere din partea primăriei Sectorului 2. Este un exemplu că, dacă există puțină susținere și din partea autorităților, se poate face o dezvoltare corespunzătoare”, ne-a mai spus Mauricio Mesa Gomez, directorul general al Cordia România.

Cordia este unul dintre cele mai mari grupuri de dezvoltare rezidențială și investiții corporative din regiunea Europei Centrale și de Est, cu un brand puternic și bine cunoscut, prezent pe segmentele mediu și mediu superior ale piețelor din Ungaria, Polonia, România și desfășoară un proiect pilot în Spania. Cordia a cumpărat recent dezvoltatorul britanic Blackswan Property, a achiziționat dezvoltatorul rezidențial polonez Polnord S.A. și deține, de asemenea, 15,9% din compania olandeză cotată la bursă ARGO Properties N.V., care este activă pe piața germană de locuințe închiriate și de regenerare urbană.

Sursa foto: Cordia România

