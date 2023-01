NEPI Rockcastle obține un împrumut de 60 mil. euro pentru modernizarea Ploiești Shopping City

NEPI Rockcastle a obținut un împrumut verde în valoare de 60 de milioane de euro, pentru Ploiești Shopping City, de la un sindicat bancar condus de BRD Groupe Société Générale, a anunțat dezvoltatorul.

Finanțarea vine la trei luni după ce NEPI Rockcastle a preluat participația de 50% din Ploiești Shopping City, de la partenerul său, printr-o tranzactie de 55,5 milioane euro. Împrumutul, semnat în decembrie 2022, se încadrează în categoria finanțărilor verzi, îndeplinind criteriile de contribuție substanțială la atenuarea riscurilor climatice și beneficiind de certificarea sustenabilă “BREEAM In-Use”, calificativ Excellent, și de atestatul de performanță energetică de Clasa A.

“Finanțarea bancară reprezintă o alternativă atractivă pentru moment, iar NEPI Rockcastle are relații bune și de lungă durată cu partenerii săi bancari. Creditele “verzi” reflectă angajamentul nostru de a îmbunătăți sustenabilitatea portofoliului grupului și de a reduce amprenta de carbon. Așa cum am anunțat, în România, cea mai mare piață în care NEPI Rockcastle activează, suntem în proces de reducere a impactului portofoliului nostru asupra mediului prin instalarea de panouri fotovoltaice, crescând astfel proporția de energie regenerabilă folosită”, a precizat Eliza Predoiu, Chief Financial Officer, NEPI Rockcastle.

“Pentru noi, proiectul este important și dintr-o altă perspectivă: continuăm, prin această operațiune, să integrăm principiile ESG în activitatea noastră de creditare, completând astfel o listă mai lungă, care cuprinde și cel mai important credit verde acordat până acum în România, și facem încă un pas către atingerea obiectivului nostru strategic de a acorda finanțări sustenabile de un miliard de euro, până în anul 2025.

Suntem pregătiți să finanțăm tranziția și dezvoltarea clienților noștri și deținem know-how-ul necesar pentru asigurarea și implementarea tuturor parametrilor legați de sustenabilitate, în operațiunile de finanțare”, a spus Maria Rousseva, Director General adjunct al BRD, responsabilă cu activitățile de corporate banking ale băncii.

Creditul a fost aranjat de BRD Groupe Société Générale - partener de finanțare de lungă durată al NEPI Rockcastle - care și-a asumat și un rol de bancă de structurare a finanțării verzi, având alături, în calitate de finanțator, Alpha Bank, un creditor nou al grupului. În noiembrie 2022, agenția internațională de rating Fitch a îmbunătățit ratingul de creditare al grupului la BBB+ cu perspectivă stabilă, de la BBB cu perspectivă pozitivă. Evoluția ratingului reflectă progresele grupului în zona de performanță operațională, respectiv creșterea gradului de ocupare a proprietăților, a traficului și a vânzărilor chiriașilor pe parcursul anului 2022.

În cadrul tranzacției de finanțare, NEPI Rockcastle a fost consiliat de firma internațională de avocatură Dentons Europe - Zizzi-Caradja și Asociații SPARL, în timp ce BRD Groupe Société Générale și Alpha Bank au fost asistate de CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP SCP.

Ploiești Shopping City a fost inaugurat în 2012, având o suprafață închiriabilă de 46.800 mp, iar printre chiriași se regăsesc un supermarket Carrefour, un cinema cu 12 săli și peste 100 de magazine, printre care: Adidas, H&M, Top Shop, Zara, Leonidas, McDonalds, Starbucks și Taco Bell.

Sursa foto: Ploiești Shopping City - Facebook

