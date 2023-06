Clotilde Armand: Proiectul Codului ubranismului încurajează mafia imobiliară

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a criticat, duminică, proiectul de lege privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor, susţinând că încurajează mafia imobiliară.

Ea i-a acuzat pe liderii coaliţiei guvernamentale, Nicolae Ciucă şi Marcel Ciolacu, că "au pus în aplicare un atentat la siguranţa şi sănătatea cetăţenilor României".



"Marcel Ciolacu (PSD) şi Nicolae Ciucă (PNL) au pus în aplicare un atentat la siguranţa şi sănătatea cetăţenilor României. Planul lui Ciucă şi Ciolacu, realizat cu sprijinul parlamentarilor PSD şi PNL, poartă denumirea de proiect de lege privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor. Acest plan a fost deja adoptat tacit de Senat, în urma lobby-ului agresiv al antreprenorilor imobiliari. Au dat liber la betonarea parcurilor şi a spaţiilor verzi, iar construcţiile ilegale - Cathedral Plaza, One Modrogan, terasele din parcuri, blocurile ridicate în cartierele de case etc - vor putea fi trecute rapid în legalitate. Este un atentat la viaţa noastră pentru că spaţiile verzi nu vor mai fi protejate, li se va putea schimba funcţiunea în spaţii construibile", a scris Clotilde Armand, pe Facebook.



Primarul Sectorului 1 a adăugat că proiectul modifică zeci de legi, ordonanţe, hotărâri şi ordine ce reglementează în prezent amenajarea teritoriului, urbanismul şi construcţiile.



"Toate acestea vor dispărea, iar regulile din aceste trei domenii vor fi reunite în actul normativ. Acest nou Cod al amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor este plin de amendamente toxice care au fost avizate favorabil de comisiile de specialitate ale Senatului controlate de PSD şi PNL", a menţionat Armand.



Ea a transmis că, din datele pe care le are, parlamentarii PSD şi PNL din Camera Deputaţilor vor să voteze "rapid" miercuri acest proiect de lege, printr-un "simulacru de procedură", pentru ca actul normativ să fie trimis cât mai repede la promulgare.

Clotilde Armand: Am oprit sute de autorizații ilegale și șantiere

Primarul Sectorului 1 a completat că, de la preluarea mandatului, a câştigat în instanţă desfiinţarea a nu mai puţin de 200 de construcţii ilegale - garaje, hale, case, blocuri.



"Am oprit sute de autorizaţii ilegale şi şantiere care n-aveau autorizaţie şi am demolat. Pentru aceste cifre a fost nevoie de reformă administrativă internă: demiterea funcţionarilor corupţi din Departamentul de Urbanism şi Departamentul de Disciplina în Construcţii al Poliţiei Locale şi aducerea unor specialişti cinstiţi. O muncă nevăzută şi de durată. Legea PNL PSD opreşte această luptă şi încurajează mafia imobiliară lăsând primăriile fără nici o putere în faţa acesteia", a declarat Clotilde Armand.



Ea a făcut un apel la Ordinul Arhitecţilor din România, ONG-urile de mediu şi cele culturale, la Avocatul Poporului să reacţioneze cu privire la efectele "vătămătoare" pe care actul normativ le va produce dacă ca fi adoptat în Camera Deputaţilor, menţionând că grupul parlamentar USR va depune toate eforturile pentru a ataca la CCR această "anomalie".

Sursa foto: Shutterstock.com / LCV

