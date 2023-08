Imobiliare Dubai obține exclusivitate pe Riviera Maya cu Otonomus Tulum

Imobiliare Dubai continuă diversificarea la nivel de portofoliu internațional și anunță colaborarea în exclusivitate cu Otonomus Tulum. Astfel, Imobiliare Dubai va coordona exclusiv vânzările pentru Otonomus Tulum - o emblemă a luxului pe Riviera Maya.

Proiectul din Mexic este deținut și operat de Otonomus, care în prezent construiește un hotel de lux cu peste 300 de camere în centrul orașului Las Vegas. În Tulum, Mexic, compania va lansa un ansamblu rezidențial asemănător unui resort privat de lux, cu doar 48 de unități complet mobilate și echipate, fiecare având o piscină privată.

Cu ocazia acestei lansări, clienții fideli Imobiliare Dubai vor beneficia de acces prioritar și de prețuri speciale: unități cu piscină privată, cu plan de plată în rate, de la 175.000 $, înconjurate de frumusețea naturală a Junglei Maya, de nisipul alb și marea cristalină a Caraibelor. La doar 2 minute de plajă, 3 minute de restaurante, baruri și cluburi, 8 minute de centrul orașului Tulum și 20 de minute de aeroport.

Clienții noi sunt invitați să se înregistreze pe lista de așteptare pentru a putea accesa portofoliul Otonomus Tulum, printr-un mesaj pe WhatsApp la +40722 (621) 436.

Această colaborare exclusivă evidențiază modul în care Imobiliare Dubai continuă să se diferențieze în peisajul imobiliar mondial, oferind acces la cele mai prestigioase proprietăți și aducând beneficii excepționale pentru clienții săi. Această decizie marchează un nou capitol în povestea de succes a Imobiliare Dubai, agenția consacrată ca numărul 1 pe piața imobiliară din Dubai.

Compania demonstrează, încă o dată, angajamentul său continuu de a oferi oportunități de investiții imobiliare de neegalat, consolidând un parteneriat care a atras atenția a peste 300 de publicații de prestigiu din SUA.

Faptul că o companie românească a fost aleasă pentru a gestiona vânzările unui dezvoltator atât de recunoscut ca Otonomus, care se pregătește să inaugureze un hotel emblematic în inima Las Vegas-ului, spune multe despre poziția Imobiliare Dubai pe scena globală. În plus, prezența constantă a Imobiliare Dubai în peste 300 de publicații din SUA evidențiază reputația companiei și consolidează poziția consacrată ca agenția internațională numărul 1 în Dubai.

Imobiliare Dubai are un portofoliu impresionant de clienți, dar a trecut printr-un proces serios de evaluare. A fost ales să reprezinte în exclusivitate Otonomus Tulum datorită experienței în promovarea proiectelor de lux și a rezultatelor remarcabile obținute în Dubai.

"Suntem onorați să reprezentăm în exclusivitate unul dintre cei mai mari dezvoltatori din Las Vegas și ne bucurăm că am primit exclusivitatea vânzării Otonomus Tulum. Această colaborare le oferă clienților noștri ocazia rară de a se bucura de proprietăți exclusive în Tulum, Mexic. Înconjurat de frumusețea naturală a Junglei Maya, de nisipul alb și marea cristalină a Caraibelor, noul proiect Otonomus Tulum este o combinație de lux, frumusețe naturală și avantaje financiare unice. Pentru Imobiliare Dubai, clienții noștri sunt prioritatea noastră. Prin această nouă colaborare cu Otonomus Tulum, continuăm să ne consolidăm angajamentul de a aduce pe piața din România cele mai bune oportunități de investiții și cele mai bune proiecte imobiliare din lume. Cu Otonomus Tulum, aducem în România nu doar o proprietate, ci o experiență, un stil de viață și, cel mai important, o viziune ce susține motto-ul companiei: Invest today for a better tomorrow!", a declarat Mircea Brânzei, Owner & Founder Imobiliare Dubai.

Imobiliare Dubai s-a angajat să comercializeze toate unitățile Otonomus Tulum în mai puțin de două luni. Un angajament ambițios, dar pe măsura prestigiului și eficienței sale în piață.

De ce Tulum?

Tulum este o destinație globală de top, una dintre cele mai frumoase destinații de vacanță din întreaga lume, datorită locației sale privilegiate și a facilităților de clasă mondială, inclusiv un aeroport internațional nou, programat să se deschidă la începutul anului viitor. Orașul istoric plin de comori arheologice se întinde pe ultima porțiune neatinsă a plajei de pe Riviera Maya, fiind unul dintre cele mai bine păstrate situri arheologice ale culturii maya.

Luxuriant și verde, mărginit de ape cristaline și cu soare tot timpul anului, Tulum, cu faimoasele sale plaje, s-a transformat dintr-un loc de vacanță superb într-un loc căutat de investitori. Aceștia sunt atrași în regiune de randamentele excepționale. Prețurile proprietăților cresc vertiginos iar cererea pentru închirierea proprietăților de vacanță din Tulum a înregistrat o creștere impresionantă de 66% în perioada 2020-2021-2022, trecând peste impactul pandemiei globale, fără a da semne de încetinire.

Despre Imobiliare Dubai

Imobiliare Dubai este prima agenție Dubai Real Estate din România care facilitează tranzacții cu proprietăți exclusive din Dubai, având ca parteneri cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Emiratele Arabe Unite. Încă de la început a fost agenția care a adus pe piața din România cele mai avantajoase și sigure proiecte.

Echipa Imobiliare Dubai propune exclusiv proiecte cu randament bun, recuperare rapidă a investiției, poziționare în zone sigure din punct de vedere investițional și randament. Ne angajăm să menținem cele mai înalte standarde de integritate, transparență și profesionalism în toate interacțiunile noastre. Indiferent dacă sunteți un investitor cu experiență ori la prima achiziție imobiliară, căutați să închiriați sau să vindeți proprietatea, suntem aici pentru a vă asista la fiecare pas. Imobiliare Dubai se ocupă de tot procesul investiției, oferind asistență pe toată perioada contractării, de la alegerea celei mai bune oferte, până la mobilarea și închirierea proprietății, suport în cazul revânzării, obținerea finanțării, deschiderea contului bancar, obținerea rezidenței și servicii de property management în sistem full service.

Imobiliare Dubai deține titlul de Damac Official Master Agent în România, fiind singura agenție care are exclusivitate imobiliară cu Damac, în România. Pe lângă exclusivitatea cu Damac, avem ca parteneri cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Emiratele Arabe Unite, precum Emaar Properties, Meraas Holding, Azizi Developments, Dubai Properties, Sobha Group, Nakheel, Select Group, Omniyat, Meydan Group, Deyaar și mulți alții.

Pentru mai multe informații vizitați www.imobiliaredubai.ro & www.imobiliaredubai.ae, pagina de Facebook & Instagram.

Sursa foto: Imobiliare Dubai

