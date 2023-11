World Class deschide un nou centru de fitness într-o zonă de lux a Capitalei

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties anunță deschiderea unui nou centru de fitness World Class în cadrul proiectului One Cotroceni Park din București. Noul centru de fitness are o suprafață de 2.600 mp și va fi inaugurat oficial pe 22 noiembrie.

„One Cotroceni Park combină funcțiile rezidențială, de birouri și comercială (...), oferind multiple beneficii atât pentru zona în care este situat, cât și pentru locatari și chiriași. Suntem încântați de faptul că aceste beneficii includ și o nouă locație World Class", a declarat, într-un comunicat remis redacției, Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties.

Clubul World Class One Cotroceni va dispune de facilități premium pentru sănătate, fitness și wellness, oferind membrilor acces la o piscină semi-olimpică cu o trambulină înaltă de 8 metri, saună, studiouri pentru antrenamente de grup, programe de antrenament originale și un studio revoluționar pentru cycling virtual imersiv. Membrii vor putea beneficia, de asemenea, de o sală de fitness dotată cu aparate de de ultimă generație și de zone dedicate pentru antrenament personal.

„Cu fiecare nou club deschis, facem pași importanți către misiunea noastră de bază: aceea de a inspira și motiva cât mai mulți români să fie mai activi, să facă mișcare mai frecvent, să adopte un stil de viață sănătos” a declarat și Kent Orrgren, CEO World Class România.

World Class One Cotroceni va fi al 45-lea club din rețeaua locală a companiei. World Class, în calitate de partener al programului ONE Community, pune la dispoziția locatarilor și chiriașilor One Cotroceni o platformă online ce permite accesul la oferte exclusive.

Centrul de fitness va completa oferta comercială și de petrecere a timpului liber a One Cotroceni Park, care își propune să ofere, în cadrul unei singure locații, o varietate largă de facilități și servicii: spații verzi, restaurante, cafenele, baruri, magazine și multe altele.

One Cotroceni Park este cel mai amplu proiect de regenerare urbană din București, care include un mix de spații rezidențiale și comerciale. Dezvoltarea beneficiază de certificare LEED Platinum, care atestă funcționarea durabilă și impactul minim asupra mediului, și de certificarea WELL Health and Safety, care evaluează sănătatea și starea de bine la locul de muncă.

Sursa foto: One United Properties

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: