Primarul Nicușor Dan vrea demolarea Cathedral Plaza și clădirilor de pe Visarion 8 și Icoanei 2-8

Tribunalul Bucureşti a confirmat că lucrările de construire la clădirea de pe strada Visarion nr. 8 au fost ilegale, a anunţat primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan.

"Autorizaţia a expirat, noi nu am prelungit-o, iar proprietarul a modificat cu pixul pe panou data expirării autorizaţiei şi a continuat să lucreze. Se face un an de când am sesizat Parchetul, singurul organ competent să oprească lucrările, nu am avut niciun răspuns", a scris Nicuşor Dan, vineri, pe Facebook.

El a atras atenţia că se înregistrează "o disoluţie a autorităţii în urbanism", care începe cu Parchetul.

"Cathedral Plaza, Visarion 8, Icoanei 2-8 sunt clădiri care vor fi demolate, chiar dacă vom mai pierde ani în procese", a adăugat Nicuşor Dan.

Primarul Nicuşor Dan a declarat, pe 12 februarie, că a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 pentru oprirea lucrărilor de construcţie la blocul aflat pe strada Visarion nr. 8, pe motiv că "sunt multe ilegalităţi şi falsuri".

"După ce clădirea a fost demolată bucată cu bucată fără vreo autorizaţie, primarul PSD Firea a dat în 2019 autorizaţie pentru un bloc cu 5 etaje. Sunt multe ilegalităţi, chiar falsuri constatate de Parchet. Ca de obicei, Inspectoratul de Stat în Construcţii nu a găsit nimic ilegal", afirma Nicuşor Dan.

Pe 7 iunie, edilul general al Capitalei îşi manifesta nemulţumirea că solicitările Municipalităţii de oprire a lucrărilor de pe străzile Visarion şi Icoanei nr. 2-8 nu au fost soluţionate de parchete.

