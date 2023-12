GRAFICE: Cu cât se vând apartamentele pe final de an în marile orașe

Prețul solicitat pe metru pătrat pentru apartamentele noi de vânzare a crescut cu 11% în luna noiembrie a acestui an, față de aceeași lună a anului anterior, în timp ce prețul apartamentelor vechi a crescut, în medie, cu 6%, conform celor mai recente date de pe Storia.ro, platforma de imobiliare lansată de OLX.

Față de anul trecut, în luna noiembrie a.c., românii au vizualizat cu 25% mai multe pagini cu anunțuri de apartamente oferite spre vânzare, iar anunțurile au fost afișate cu 8% mai puțin timp pe site, ceea ce arată că s-au proprietățile s-au vândut mai rapid.

Puteți consulta graficele cu evoluția prețurilor în galeria de mai sus.

Cele mai mari creșteri de prețuri față de aceeași perioadă a anului trecut s-au înregistrat la apartamentele vechi din Oradea (+13%) și la apartamentele noi din București (+9%). Analiza a luat în calcul nouă dintre cele mai mari orașe de pe platforma de imobiliare Storia.

„În luna noiembrie am remarcat o creștere a solicitărilor de achiziții imobiliare și o accelerare a procesului de tranzacționare, fenomen direct influențat de noile măsuri fiscale care urmează să intre în vigoare din 2024. Chiar dacă, în general, cererea este mai mică în noiembrie, anul acesta am observat o creștere semnificativă atât din perspectiva cererii, cât și la capitolul costurilor apartamentelor de vânzare. Acest fapt reflectă adaptarea rapidă a pieței la modificările fiscale anticipate și intensificarea interesului pentru achizițiile imobiliare înainte de implementarea noilor măsuri fiscale din 2024”, a declarat Răzvan Ceapă, Head of Operations Storia & OLX Imobiliare”, a declarat Răzvan Ceapă, Head of Operations Stori.ro & OLX Imobiliare.

Cum au evoluat prețurile apartamentelor de vânzare în Capitală

În București, apartamentele noi au avut un preț cu 1% mai mare decât cele vechi. Prețul solicitat pentru vânzarea unui apartament nou în luna noiembrie a.c. a fost de 1.644 de euro/metru pătrat, în creștere cu 1% față de luna anterioară și cu 9% față de noiembrie 2022.

În ceea ce privește apartamentele vechi, acestea au avut un preț de cerere de 1.654 euro/metru pătrat, cu 5% mai ridicat față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 2% mai mic față de luna octombrie 2023.

Evoluția prețurilor în cele mai mari orașe din țară

În Cluj-Napoca, în luna noiembrie a.c., prețul mediu de cerere pentru un apartament nou a fost de 2.547 euro/metru pătrat, la fel ca cel din luna anterioară și cu 5% mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În același timp, apartamentele vechi au avut un preț mediu de cerere de 2.523 euro/metru pătrat, cu 11% mai mare comparativ cu aceeași lună a anului trecut.

În Iași, prețul de cerere pe metru pătrat pentru apartamentele noi a crescut, în medie, cu 6% în luna noiembrie a.c. comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 1.448 euro. Apartamentele vechi au avut un preț de cerere de 1.455 euro/metru pătrat, cu 10% mai ridicat față de anul trecut.

Prețul mediu pe metru pătrat pentru apartamentele noi din Timișoara din luna noiembrie a.c. a fost de 1.537 euro, cu 4% mai mare față de luna noiembrie a anului trecut. La apartamentele vechi se observă o creștere de 8% față de aceeași lună a anului trecut, ajungând la un preț mediu de cerere de 1.507 euro/metru pătrat.

În Brașov, apartamentele noi au avut prețuri cu 12% mai ridicate decât cele vechi. Prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi din Brașov a ajuns la 1.933 euro/metru pătrat, cu 4% mai ridicat decât cel din noiembrie 2022. Și prețurile apartamentelor vechi au crescut cu 11% față de anul trecut, ajungând la o medie de 1.725 euro/metru pătrat.

În Sibiu, prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi este mai mic cu 6% față de cele vechi. Astfel, pentru o locuință nouă, prețul mediu este de 1.374 euro/metru pătrat. În același timp, apartamentele vechi din Sibiu ajung la 1.465 euro/metru pătrat, un preț cu 2% mai ridicat decât în luna noiembrie 2022.

În luna noiembrie a.c., apartamentele noi din Constanța au avut un preț de cerere de 1.742 euro/metru pătrat, cu 8% mai ridicat față de aceeași lună a anului trecut. În același timp, apartamentele vechi au avut prețuri medii de cerere cu 9% mai ridicate față de anul trecut, dar mai mici cu 3% față de luna octombrie 2023, ajungând la o valoare de 1.615 euro/metru pătrat.

În Oradea, în luna noiembrie a.c., prețurile medii de cerere pentru apartamentele noi au fost cu 7% mai ridicate decât cele ale locuințelor vechi. Așadar, prețul mediu pe metru pătrat pentru apartamentele noi din Oradea a fost de 1.544 euro, în timp ce apartamentele vechi au avut un preț mediu de cerere de 1.443 euro/metru pătrat, cu 13% mai ridicat decât în aceeași lună a anului trecut.

În Craiova, în noiembrie a.c., prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi a fost de 1.562 euro/metru pătrat, în timp ce prețul de cerere pentru cele vechi a fost de 1.494 euro/metru pătrat, cu 6% mai ridicat decât în noiembrie 2022.

Sursa foto: Pixabay

