Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 al Capitalei, a anunțat continuare proiectului de reabilitare și transformare a uneia dintre cele mai cunoscute clădiri istorice din București, Hotelul Dunărea din zona Gării de Nord.

„Așa cum am promis, pentru mine și echipa mea, reabilitarea și punerea în valoare a clădirilor emblematice și de patrimoniu din Sectorul 1 sunt o prioritate. Vă anunț că am făcut un pas important pentru reabilitarea fostului Hotel Dunărea, de lângă Gara de Nord. La finalul anului trecut am semnat contractul de realizare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru acest obiectiv de investiții”, a scris edilul Sectorului 1 pe pagina sa de Facebook.

Imobilul de lângă Gara de Nord a fost construit în perioada 1934-1940, însă a fost grav afectat de cutremurul din 1977. Clădirea are 70 de camere dispuse pe 7 etaje cu o suprafață de aproximativ 2.750 metri pătrați, în timp ce terenul are o suprafață de 493 de metri pătrați.

„În condițiile în care fostele administrații locale au ignorat problemele Hotelului Dunărea, trebuie să acționăm rapid în acest caz”, a mai scris Clotilde Armand.

Clădirea este singura din zonă complet dezafectată, părăsită și constituie un pericol sanitar, fiind frecventată de persoane fără adăpost, dar și un real pericol public în cazul unui seism major.

„Un expert tehnic ne-a recomandat să luăm măsuri, în regim de urgență, de punere în siguranță a structurii de rezistență și a imobilului ca ansamblu. Din acest, motiv am stabilit că întreaga documentație să fie realizată în termen de 75 de zile”, a mai notat primarul Sectorului 1.

Potrivit ei, instituția dorește o reconversie funcțională a acestui imobil, transformându-l în Centrul Cultural al Sectorului 1.

„Vom amenaja un spațiu dedicat artiștilor și unde vom crea spații expoziționale. După cum știți, Hotelul Dunărea se află în acest moment în proprietate privată, dar noi vrem să-l transformăm într-un obiectiv de utilitate publică și să-l redăm comunității locale”, se mai arată în anunțul lui Clotilde Armand.

Potrivit ei, DALI va oferi primăriei mai multe soluții tehnice de intervenție pentru această clădire, precum și indicatorii tehnico-economici aferenți viitorului obiectiv de utilitate publică.

Nu în ultimul rând, primarul Sectorului a mai spus că, fără această documentație nu se poate trece la pasul următor, adică la exproprierea imobilului în vederea executării unor lucrări de utilitate publică.

