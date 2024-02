GRAFICE: Cum arată chiriile în apartamentele din marile orașe la început de 2024

Luna ianuarie a noului an a adus o liniște pe piața chiriilor în ceea ce privește evoluția mediei naționale, în marile orașe, avansul față de luna decembrie 2023 fiind de doar 1%, dar față de luna ianuarie 2023, situația este îngrijorătoare, potrivit celui mai recent raport publicat de Storia.ro, platforma de imobiliare a OLX.

Prețurile solicitate pe Storia pentru chiriile din cele 10 orașe analizate au înregistrat o creștere de 21% de la un an la altul (ianuarie 2024 vs. ianuarie 2023), în timp ce prețurile solicitate de la o lună la alta (ianuarie 2024 vs. decembrie 2023) au crescut ușor (+1%).

„După un interval caracterizat de creșteri vizibile ale cererii pe piața chiriilor și, implicit, cu creșteri abrupte ale prețurilor pentru închirieri, la nivelul cererii am observat o tendință de stabilizare și chiar de moderare. Această schimbare de traiectorie, de la un an la altul, este rezultatul unui interes crescând pentru achiziționarea propriilor locuințe și reflectă o schimbare semnificativă în dinamica pieței imobiliare. Observăm, așadar, o tranziție clară către segmentul de vânzări, o tendință susținută de o serie de factori, printre care se numără și disponibilitatea unor opțiuni financiare mai avantajoase pentru cei interesați de achiziții”, a declarat, într-un comunicat remis redacției, Răzvan Ceapă, Head of Operations Storia & OLX Imobiliare.

Alte date publicate de Storia.ro mai arată că în luna ianuarie 2024, comparativ cu ianuarie 2023, s-au înregistrat cu 9% mai puține interacțiuni între chiriași și cei care publică anunțuri de închiriere pe Storia - platforma de imobiliare lansată de OLX.

De asemenea, comparând luna ianuarie 2024 cu luna decembrie 2023, se observă o creștere de 18% a contactărilor, respectiv a interacțiunilor dintre chiriași și proprietari/agenți imobiliari, ceea ce arată o tendință de scădere.

Analizând și numărul anunțurilor imobiliare de pe platformă, se observă că în ianuarie anul curent au fost cu 13% mai multe anunțuri active, acestea având o durată medie de viață mai ridicată în ianuarie 2024 comparativ cu ianuarie 2023.

Cum au evoluat prețurile chiriilor în București

Comparativ cu luna ianuarie 2023, în ianuarie 2024 prețurile medii pentru chirii au crescut cel mai mult (+24%) la categoria apartamentelor cu trei camere, unde prețul mediu a ajuns la 798 de euro.

De asemenea, prețul mediu pentru închirierea apartamentelor cu două camere a fost de 563 de euro în luna ianuarie 2024, cu 17% mai mare față de cel din ianuarie 2023. Totodată, prețul mediu pentru închirierea garsonierelor din Capitală a crescut cu 11% de la un an la altul, ajungând la o valoare medie de 337 euro.

Cei care își doresc să locuiască cu chirie în sectorul 1 al Capitalei (în continuare cel mai scump sector din București) plătesc cu 80% mai mult decât cei din sectorul 4 al Bucureștiului (cel mai ieftin sector și în luna ianuarie 2024).

Conform datelor Storia, apartamentele de închiriat din sectorul 1 au înregistrat cea mai mare creștere de preț comparativ cu anul trecut (+24%), urmate de apartamentele din sectoarele 2 (+23%) și 5 (+21%) și de cele din sectorul 6 (+19%). Cele mai mici creșteri de preț per sectoare s-au înregistrat în sectorul 3 (+15%) și în sectorul 4 (+12%).

În ianuarie 2024, chiriile medii pentru o garsonieră s-au încadrat între 300 de euro (în sectorul 5) și 400 de euro (sectorul 1). Prețurile medii de închiriere pentru apartamentele cu două camere s-au aflat între 450 de euro (sectorul 4) și 699 de euro (sectorul 1). Apartamentele cu trei camere au avut prețuri medii de închiriere cuprinse între 520 de euro (sectorul 6) și 1100 euro (sectorul 1).

Cum au evoluat chiriile în alte orașe mari din țară

La nivelul țării, în ianuarie 2024, comparativ cu ianuarie 2023, s-au înregistrat exclusiv creșteri ale prețului mediu solicitat pe toate categoriile de apartamente, cu o singură excepție: apartamentele cu trei camere din Brașov, în cazul cărora, prețul de închiriere a rămas similar cu cel de anul trecut.

Cea mai mare creștere de la un an la altul, la categoria prețurilor medii de închiriere, s-a înregistrat în Sibiu, unde garsonierele au avut o creștere de 30%. Cele mai mari creșteri de la lună la lună (ianuarie 2024 vs. decembrie 2023) au fost de 7% în Oradea (la apartamentele cu trei camere), Iași (la apartamentele cu două camere) și în Craiova (la apartamentele cu două camere). În schimb, cele mai mari scăderi de prețuri s-au înregistrat în Arad, la garsoniere (-10%) și în Timișoara, la garsoniere (-6%).

Chirii în Cluj-Napoca - stagnare pentru garsoniere și apartamente cu 2 camere

În luna ianuarie 2024 prețurile medii solicitate pentru închirierea garsonierelor și apartamentelor cu două camere au rămas constante comparativ cu cele din luna decembrie 2023, în timp ce prețurile pentru închirierea apartamentelor cu trei camere au scăzut cu 4%.

Comparativ cu luna ianuarie 2023, prețurile medii ale chiriilor au crescut cu 6% în cazul garsonierelor, cu 10% în cazul apartamentelor cu două camere și cu 8% pentru apartamentele cu trei camere.

Astfel, în luna ianuarie 2024, prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 350 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 550 de euro, iar apartamentele cu trei camere s-au închiriat cu un preț mediu de 700 de euro.

Chirii în Iași - În apartamentele cu 2 camere continuă să crească

Față de luna decembrie 2023, prețurile medii solicitate în ianuarie 2024 au rămas constante în cazul garsonierelor, în timp ce prețul apartamentelor cu două camere a crescut cu 6%, iar prețul pentru închirierea apartamentelor cu trei camere a crescut cu 2%.

Comparativ cu luna ianuarie 2023, prețurile medii solicitate în ianuarie 2024 au crescut atât în cazul garsonierelor (+14%), cât și în cazul apartamentelor cu două camere (+13%) și celor cu trei camere (+2%).

Astfel, în luna ianuarie 2024 prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 320 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 450 de euro, iar apartamentele cu trei camere s-au închiriat cu un preț mediu de 510 euro.

Chirii în Brașov - Au scăzut prețurile în garsoniere

În luna ianuarie 2024, comparativ cu luna decembrie 2023, prețurile medii solicitate pentru închiriere au rămas constante în cazul apartamentelor cu trei camere, dar au crescut în cazul apartamentelor cu două camere (+4%), în timp ce au scăzut în cazul garsonierelor (-1%).

Comparativ cu luna ianuarie 2023, prețurile de închiriere au crescut, în medie, cu 7% pentru garsoniere și cu 19% în cazul apartamentelor cu două camere, în timp ce în cazul apartamentelor cu trei camere au stagnat.

Astfel, în luna ianuarie 2024 prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 300 euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 500 de euro, iar cele cu trei camere s-au închiriat cu 600 de euro.

Chirii în Constanța - stagnare la 2 și 3 camere și scădere pentru garsoniere

În luna ianuarie 2024, prețurile apartamentelor cu două și trei camere au stagnat față de luna decembrie 2023, în timp ce prețurile pentru închirierea garsonierelor au scăzut cu 3%.

Comparativ cu luna ianuarie 2023, prețul mediu al chiriilor a crescut cu 24% la categoria garsonierelor, cu 5% la apartamentele cu două camere și cu 9% în cazul apartamentelor cu trei camere.

Astfel, în luna ianuarie 2024, prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 330 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 450 de euro, iar cele cu trei camere s-au închiriat cu 600 de euro.

Chirii în Timișoara - ieftiniri pentru garsoniere și 3 camere

În luna ianuarie 2024, prețurile apartamentelor cu două camere au stagnat față de luna decembrie 2023, în timp ce prețurile garsonierelor au scăzut cu 6%, iar prețurile apartamentelor cu trei camere au scăzut cu 2%.

Comparativ cu ianuarie 2023, chiriile medii au fost mai ridicate în ianuarie 2024 atât în cazul garsonierelor (+19%), dar și al apartamentelor cu două camere (+10%) și al celor cu trei camere (+13%).

Astfel, în luna ianuarie 2024, prețurile medii de închiriere au fost de 250 euro în cazul garsonierelor, de 400 de euro în cazul apartamentelor cu două camere și de 450 de euro în cazul apartamentelor cu trei camere.

Chirii în Sibiu - stagnere pentru garsoniere și 2 camere

În Sibiu, prețurile medii de închiriere solicitate în luna ianuarie 2024 au înregistrat creșteri de 4% în cazul apartamentelor cu trei camere, în timp ce în cazul garsonierelor și apartamentelor cu două camere prețurile au rămas constante comparativ cu luna decembrie 2023.

Față de luna ianuarie 2024, prețurile medii solicitate în ianuarie 2023 pentru închiriere au crescut pe toate categoriile de apartamente – cu 30% pentru garsoniere, cu 14% pentru apartamentele cu două camere și cu 22% în cazul apartamentelor cu trei camere.

Astfel, în luna ianuarie 2024 prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 300 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 399 de euro, iar cele cu trei camere s-au închiriat cu 550 de euro.

Chirii în Oradea - S-au ieftinit în apartamentele cu 2 camere

Comparativ cu luna decembrie 2023, prețurile medii solicitate în luna ianuarie 2024 pentru închiriere au crescut în cazul apartamentelor cu trei camere (+7%), dar au scăzut în cazul apartamentelor cu două camere (-3%) și au rămas constante în cazul garsonierelor.

Față de luna ianuarie 2023 prețurile medii solicitate în ianuarie 2024 au crescut cu 11% în cazul garsonierelor, cu 27% în cazul apartamentelor cu două camere și cu 29% pentru apartamentele cu trei camere.

Astfel, în luna ianuarie 2024, prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 200 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 380 de euro, iar cele cu trei camere s-au închiriat cu 450 de euro.

Chirii în Craiova - Proprietarii de garsoniere și 2 camere cer mai mult

În luna ianuarie 2024, comparativ cu decembrie 2023, prețurile medii de închiriere au stagnat în cazul apartamentelor cu trei camere, dar au crescut în cazul apartamentelor cu două camere (+5%) și al garsonierelor (+3%).

Față de luna ianuarie 2023, prețurile medii solicitate în ianuarie 2024 au crescut în cazul garsonierelor (+15%), apartamentelor cu două camere (+21%) și în cazul apartamentelor cu trei camere (+13%).

Astfel, în luna ianuarie 2024 prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 280 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere se închiriază, în medie, cu 400 de euro, iar cele cu trei camere se închiriază cu 450 de euro.

Chirii în Arad - Ieftinire bruscă în cazul garsonierelor

Față de luna decembrie 2023, prețurile medii solicitate în ianuarie 2024 au scăzut semnificativ în cazul garsonierelor (-10%), în timp ce prețurile apartamentelor cu două camere au stagnat, iar pentru cele cu trei camere au crescut cu 3%.

Comparativ cu luna ianuarie 2023, prețurile medii solicitate în ianuarie 2024 au crescut la toate categoriile de locuințe, astfel: garsoniere (+6%), apartamente cu două camere (+27%), apartamente cu trei camere (+17%).

Astfel, în luna ianuarie 2024 prețul mediu de închiriere al garsonierelor a scăzut la 180 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat în medie, cu 350 de euro, iar apartamentele cu trei camere s-au închiriat cu un preț mediu de 450 de euro.

