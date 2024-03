Dezvoltator imobiliar vrea să livreze patru proiecte noi pe Litoral

Dezvoltatorul imobiliar Alezzi estimează o cifră de afaceri de peste 50 milioane de euro, în 2024, în creștere cu circa 150% față de 2023, când a înregistrat o cifră de afaceri de peste 20 de milioane de euro și anunță că are în plan noi proiecte imobiliare în Constanța, două fiind deja în dezvoltare, iar alte două vor fi demarate ulterior.

Compania se așteaptă să încheie anul în curs cu un profit de 12 milioane de euro, mai mare decât anul trecut când a ajuns la 5 milioane euro. Totodată dezvoltatorul anunță că valoarea totală a investiției în proiectele sale imobiliare a depășit 100 milioane de euro de la înființare și până în prezent.

În prezent, compania se concentrează pe dezvoltarea a două proiecte imobiliare majore în județul Constanța. Complexul rezidențial Alezzi Odyssey, construit pe o suprafață de 60.000 de metri pătrați, ce include circa 580 de apartamente, 2 restaurante, 3 spații comerciale și aproximativ 500 de locuri de parcare și care urmează să fie finalizat la jumătatea acestui an. Până în prezent, peste 50% din proiectul Alezzi Odyssey este deja precontractat.

În același timp, compania dezvoltă Alezzi Towers, un complex rezidențial ce va cuprinde 284 de apartamente și aproximativ 27.000 de metri pătrați construiți, iar potrivit companiei, proiectul va fi finalizat în 2025.

După finalizarea celor două proiecte, Alezzi are în vedere dezvoltarea unui nou complex rezidențial în zona de nord a orașului Constanța, pe Bulevardul Tomis, unde deține un teren. Lucrările pentru acesta sunt prevăzute să înceapă în a doua jumătate a lui 2025.

(Sursa foto: Alezzi)

În plus, Alezzi a achiziționat un teren de la fondul de investiții portughez Martifer, unde va dezvolta, de asemenea, un nou proiect imobiliar. Compania nu va menține planurile anunțate inițial de Martifer, care prevedeau construcția a 7 turnuri înalte cu apartamente, aparthotel, hotel, spații comerciale și peste 2.900 de locuri de parcare. În locul acestora, Alezzi va construi un proiect nou, de la zero, care va integra practici sustenabile și soluții ecologice inovatoare, urmărind obiectivele de eficiență energetică și de reducere a impactului asupra mediului înconjurător.

Terenul are plan urbanistic zonal valabil, ce permite dezvoltarea unui proiect amplu care să includă atât un complex rezidențial, hotel , spații comerciale, horeca, dar și birouri. Totuși, Alezzi nu va începe lucrările într-un termen mediu, planurile pentru noul proiect urmând să fie anunțate public de către oficialii companiei ulterior.

„Piața imobiliară din Constanța atrage clienți din toată țara, iar în ultimul an am văzut și societăți care au decis să investească în proiectele Alezzi. În ultimul an, în jur de 10% dintre clienții noștri au fost fonduri de investiție, care știu că proiectele imobiliare sunt o investiție sigură în perioadele de criză. Suntem determinați să continuăm lansarea de noi proiecte pe piața locală și urmărim permanent noi oportunități de dezvoltare”, a declarat, într-un comunicat remis redacției, Dan Perifan, CEO-ul Alezzi.

Dezvoltatorul a livrat până în prezent trei proiecte majore Alezzi Beach Resort, finalizat în 2016, cu 1093 apartamente, în Mamaia Nord, NorD10 by Alezzi, livrat în 2019, care dispune un număr total de 190 unități locative, iar anul trecut, în 2023, a finalizat complexul Alezzi Infinity Resort&SPA, cu peste 400 de apartamente, tot din Mamaia Nord. Alezzi Beach Resort și NorD 10 by Alezzi sunt vândute integral, iar apartamentele din ansamblul Alezzi Infinity Resort&SPA sunt contractate în proporție de 90%.

Sursa foto: Alezzi

