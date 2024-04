GRAFICE: Cum arată prețurile apartamentelor din marile orașe la început de aprilie

Prețurile apartamentelor au crescut ușor în majoritatea orașelor din țară, atât pentru unitățile vechi, cât și cele noi, în condițiile în care începe să crească din nou interesul pentru cumpărarea de locuințe în detrimentul închirierii lor, reiese din cea mai recentă analiză realizată de Storia.ro, platforma de imobiliare a OLX.

Puteți viziona graficele cu evoluția prețurilor în galeria de mai sus.

În luna martie a acestui an, prețurile apartamentelor de vânzare au înregistrat o creștere de 11% comparativ cu luna martie a anului trecut. Prețul solicitat pe metru pătrat pentru apartamentele noi de vânzare a crescut cu 13% în luna martie 2024 vs. martie 2023, în timp ce prețul apartamentelor vechi a crescut, în medie, cu 9%, conform celor mai recente date de pe Storia, platforma de imobiliare lansată de OLX.

În ceea ce privește durata de viață a anunțurilor cu proprietăți de vânzare de pe site, aceasta a scăzut cu 41% față de luna martie 2023 și cu 29% față de luna februarie 2024, ceea ce arată că interesul utilizatorilor este mai mare și că proprietățile se tranzacționează mai rapid. Concret, cu cât scade durata de expunere a anunțurilor pe site, crește viteza de tranzacționare a imobilelor menționate în anunțurile imobiliare.

„Analizând cele mai recente date, am constatat o tendință fermă de creștere a interesului pentru apartamentele de vânzare (+56%), depășind creșterea interesului pentru casele de vânzare (+32%). În paralel am observat și o inversare a direcției în piața închirierilor, cu un declin al creșterii interesului pentru apartamentele de închiriat (-12%). Aceste evoluții reflectă nu doar preferințele în schimbare ale consumatorilor, ci și o dinamică diferită în piața imobiliară”, a declarat Răzvan Ceapă, Head of Operations Storia & OLX Imobiliare.

Cum au evoluat prețurile apartamentelor de vânzare în Capitală

În București, prețul mediu pentru vânzarea apartamentelor noi și vechi a fost în luna martie 2024 de 1.799 euro/metru pătrat. De asemenea, prețul mediu solicitat pentru vânzarea unui apartament nou a fost, în martie 2024, de 1.824 euro/metru pătrat, un preț cu 15% mai ridicat față de aceeași lună a anului anterior și cu 4% mai mare față de luna februarie 2024.

În ceea ce privește apartamentele vechi, acestea au avut un preț de cerere de 1.771 euro/metru pătrat, cu 10% mai ridicat față de luna martie a anului trecut și cu 2% mai mare față de cel din luna februarie a anului curent.

Evoluția prețurilor în cele mai mari orașe din țară

Comparând prețurile apartamentelor noi de vânzare cu cele ale apartamentelor vechi din cele 9 orașe analizate, orașele cu cele mai multe anunțuri de pe platformă, se observă o serie de diferențe.

Astfel, în Cluj-Napoca regăsim cea mai mică diferență de preț între cele două tipuri de imobile (noi vs. vechi), cu o diferență de sub 1% în favoarea apartamentelor noi. De asemenea, cea mai mare diferență de preț se regăsește în Brașov, unde apartamentele vechi sunt mai ieftine cu 9% comparativ cu apartamentele noi. Totodată, orașele Iași și Sibiu rămân singurele în care prețurile apartamentelor vechi sunt mai mari ca prețurile apartamentelor noi cu 3%, respectiv 4%.

În Cluj, în luna martie a.c., prețurile medii pentru apartamentele noi și vechi din Cluj-Napoca au fost de 2.651 euro/metru pătrat. Prețul mediu de cerere pentru un apartament nou a fost de 2.653 euro/metru pătrat, cu 7% mai ridicat comparativ cu martie 2023. Apartamentele vechi din Cluj-Napoca au avut un preț mediu de cerere de 2.649 euro/metru pătrat, cu 12% mai ridicat decât în aceeași lună a anului anterior.

În Iași, în martie 2024, prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Iași a fost de 1.553 euro/metru pătrat. Prețurile apartamentelor noi au înregistrat o creștere medie de 11% comparativ cu anul anterior, ajungând la 1.538 euro/metru pătrat, în timp ce apartamentele vechi au înregistrat o majorare de 13%, comparativ cu luna martie 2023, fiind de 1.585 euro/metru pătrat.

În Timișoara, prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi a fost de 1.557 euro/metru pătrat. Prețul mediu pe metru pătrat pentru apartamentele noi de vânzare a fost de 1.568 euro, cu 4% mai ridicat față de aceeași lună a anului 2023. La apartamentele vechi se observă o creștere de 10%, acestea ajungând la un preț mediu de cerere de 1.552 euro/metru pătrat.

Prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Brașov a fost de 1.937 euro/metru pătrat. Prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi din Brașov a ajuns la 2.040 euro/metru pătrat, cu 8% mai ridicat decât cel din martie 2023. Totuși, prețurile apartamentelor vechi au crescut accelerat, cu 18% față de aceeași lună a anului trecut, ajungând la o medie de 1.848 euro/metru pătrat.

În Sibiu, prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi a fost de 1.532 euro/metru pătrat. Prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi a crescut cu 16% în luna martie a.c. față de martie 2023, ajungând la 1.498 euro/metru pătrat. În același timp, prețurile pentru locuințele vechi au avut creșteri de 8%, ajungând la 1.562 euro/metru pătrat.

Prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Constanța a fost de 1.712 euro/metru pătrat. Apartamentele noi au avut un preț de cerere de 1.758 euro/metru pătrat, cu 5% mai ridicat față de aceeași lună a anului anterior. În același timp, apartamentele vechi au avut prețuri medii de cerere cu 9% mai ridicate față de luna martie 2023, ajungând la o valoare de 1.673 euro/metru pătrat.

Prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Oradea a fost de 1.539 euro/metru pătrat. Prețul mediu pe metru pătrat pentru apartamentele noi a fost de 1.609 euro (în creștere cu 10% în martie 2024 vs. 2023). Prețurile medii pentru apartamentele vechi au crescut, atingând un preț mediu de cerere de 1.490 euro/metru pătrat, cu o majorare de 13% față de aceeași perioadă a anului precedent.

În Craiova, prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi a fost de 1.585 euro/metru pătrat. Prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi a fost de 1.598 euro/metru pătrat (în creștere cu 9% în martie 2024 vs. 2023), în timp ce prețul de cerere pentru cele vechi a fost de 1.580 euro/metru pătrat, cu 10% mai ridicat comparativ cu aceeași lună anului anterior.

