Raluca Turcan: Mulţi oameni din mediul rural nu sunt încă vaccinaţi împotriva COVID-19

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat că în timpul vizitei pe care a efectuat-o în judeţul Brăila a constatat că mulţi dintre oamenii din mediul rural, mai ales cei din grupurile vulnerabile, nu sunt încă vaccinaţi împotriva COVID-19.

"Am constatat, în cursul vizitei pe care am făcut-o astăzi în judeţul Brăila, că mulţi dintre oamenii din mediul rural, mai ales cei din grupurile vulnerabile, nu sunt încă vaccinaţi împotriva COVID-19, dar doresc să se imunizeze. Caravanele mobile de vaccinare în mediul rural pot fi o soluţie potrivită pentru a-i sprijini şi am discutat cu Nicuşor Ciocan, prefectul judeţului, despre posibilitatea de a pune în practică această variantă la Brăila. Este important ca şi oamenii din mediile vulnerabile, pentru care deplasarea la un centru de vaccinare sau într-un cabinet al medicului de familie presupune poate un efort financiar, să aibă acces la vaccin şi să îşi poată proteja sănătatea", a declarat Turcan, citată de Agerpres.

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale a făcut precizarea că, în judeţul Brăila, rata de vaccinare este la jumătate faţă de judeţele aflate pe primele locuri în ţară.

"În acest context, m-am bucurat să aflu că, din 22 mai, va funcţiona un centru de vaccinare 'drive thru' la mall-ul din Brăila, însă vaccinarea celor din mediul rural trebuie să fie în continuare o prioritate. Orice demers menit să faciliteze accesul la vaccin pentru oamenii care doresc să se imunizeze este mai mult decât binevenit pentru sănătatea publică", a completat Raluca Turcan.

Sursa foto: Vlad Ispas / Shutterstock

