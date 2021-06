Campania de vaccinare anti-COVID a ajuns la un alt nivel, în prezent, putând fi vaccinați și minorii între 12 și 15 ani. În acest context, peste 5.100 de copii cu vârste cuprinse între 12 şi 15 ani au fost vaccinaţi în ultimele 72 de ore, iar de la debutul campaniei de vaccinare au fost imunizaţi peste 114.000 de adolescenţi şi tineri cu vârste între 16 şi 19 ani, a precizat dr. Valeriu Gheorghiță, în cadrul unei conferințe de presă.

Din 2 iunie şi până astăzi, practic în ultimele 72 de ore, s-au vaccinat peste 5.100 de copii cu vârsta între 12 şi 15 ani, iar de la debutul campaniei de vaccinare până la acest moment au fost vaccinaţi peste 114.000 de adolescenţi şi tineri cu vârsta cuprinsă între 16 şi 19 ani. Cred că este un mesaj puternic pe care generaţia tânără îl dă, pentru că, indiferent cum am vedea lucrurile şi din ce perspectivă ne-am uita, copiii reprezintă viitorul nostru. Dr. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare

Gheorghiță nu a uitat nici de copiii cu afecțiuni cronice, ai căror părinți ar trebui să se gândească foarte bine la posibilitatea imunizării. În acest sens, medicul a amintit și de accesul acestora la educație, care poate fi perturbat de imposibilitatea participării la cursuri, din cauza unei posibile infectări.

"Avem, din păcate, copii care sunt cunoscuţi cu afecţiuni cronice, care sunt în evidenţă cu boli neoplazice, cu boli hematologice, cu diabet, cu obezitate, cu boli cardio-vasculare, cu boli renale. Or, este foarte complicat să fii în pielea unui părinte care are în grijă un astfel de copil, un copil vulnerabil, care are aceleaşi drepturi la viaţă, la sănătate, la educaţie ca toţi ceilalţi copii. Oferind această posibilitate de prevenţie copiilor vulnerabili, putem să fim mai siguri pe mediul în care ei merg, pe mediul în care îşi dezvoltă viitorul”, a mai spus dr. Gheorghiță.

Nu în ultimul rând, medicul infecțonist a insistat asupra beneficiilor vaccinării, dând exemple alte boli, precum rujeola, care încă dă bătăi de cap omenirii.

”În cadrul epidemiei de rujeolă au fost peste 20.000 de copii care au fost infectaţi, peste 64 de decese, toate apărute la copii nevaccinaţi. Este inadmisibil ca în anul 2021 să avem acces la servicii medicale şi să nu putem să le accesăm", a conchis preşedintele CNCAV.

Până în prezent, în România au fost vaccinate peste 4 milioane de persoane, ținta de 5 milioane stabilită de autorități nefiind atinsă.

