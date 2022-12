Tranzacție majoră în sănătate: Turcii de la Memorial Healthcare au cumpărat Spitalul Monza din cadrul Enayati Medical City

La doar un an de la deschidere, Spitalul de Oncologie Monza a devenit ofertant pentru sistemul de sănătate turcesc care intră astfel cu o achiziție de succes pe piața din România.

Astfel, în Enayati Medical City va funcționa unul dintre cele mai căutate sisteme de sănătate din Turcia, Memorial Healthcare, printr-un parteneriat de lungă durată. Succesul financiar al Orașului Medical care a pornit cu o investiție inițială de 65 milioane de euro și care previzionează o cifră de afaceri spectaculoasă deja în 2022, de peste 35 milioane de euro, a reprezentat unul din elementele atractive pentru intrarea concernului turc in Orașul Medical, crescând valoarea acestuia cu peste 25%.

La un an de zile de la deschiderea Spitalului de Oncologie Monza, după ce am tratat cu succes peste 40.000 pacienți, am avut o medie de peste 70 intervenții chirurgicale săptămânal, am simțit nevoia de a accepta propunerea Memorial Healthcare de parteneriat strategic pentru a îmbunătăți activitatea spitalului oncologic, ridicând nivelul de expertiza.

Luca Militello