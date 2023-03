Proprietarul clinicilor Legacy Med, Simona Chițac, francizează brandul Legacy Med național și internațional

Cu siguranță, franciza unei clinici medicale poate fi o opțiune interesantă pentru antreprenorii pasionați de domeniul medicinei estetice. Clinica medicală Legacy Med este una dintre opțiunile de franciză în domeniul medicinei estetice care a atras atenția antreprenorilor. Clinica oferă o gamă largă de servicii, de la tratamente cosmetice non-invazive și proceduri de întinerire a pielii până la intervenții chirurgicale estetice.

Franciza Legacy Med oferă antreprenorilor posibilitatea de a deschide o clinică medicală în orice locație, cu o investiție inițială relativ redusă și cu sprijinul unei echipe de experți în domeniul medicinei estetice și în managementul afacerilor.

Investitia in franciza Legacy Med in Romania se ridica la aproximativ 20.000 eur pentru un cabinet, aceasta suma variind in functie de numarul de cabinete existente intr-o clinica.

Unul dintre avantajele francizei Legacy Med este faptul că aceasta se concentrează pe satisfacerea nevoilor pacienților și pe dezvoltarea de relații de lungă durată cu aceștia. Prin urmare, antreprenorii care se alătură francizei trebuie să aibă abilități bune de comunicare și să fie capabili să creeze o experiență pozitivă pentru pacienți. În plus, franciza Legacy Med oferă antreprenorilor posibilitatea de a beneficia de cercetarea și dezvoltarea continuă a produselor și procedurilor din domeniul medicinei estetice, ceea ce le permite să fie mereu la curent cu cele mai noi tehnologii și să ofere cele mai avansate tratamente pacienților, a declarat Simona Chițac.

Pentru a deveni francizat Legacy Med, antreprenorii trebuie să îndeplinească anumite cerințe, precum capacitatea de a investi în franciză și de a urma procedurile și standardele francizorului. Experienta in business nu este necesara, dar este necesar sa existe un medic in administratia firmei si minim un medic specialist in cadrul echipei.

In ce priveste francizarea internationala a clinicilor Legacy Med, Simona Chitac declara este inca la nivelul studiilor de piata. Unul dintre principalele avantaje ale francizării internaționale este că permite companiei să își extindă afacerea în noi piețe și să beneficieze de economii de scară. De asemenea, francizarea internațională oferă posibilitatea de a lucra cu parteneri locali care cunosc bine piața și care pot ajuta la adaptarea serviciilor oferite la nivel local. Deși francizarea internațională poate fi o opțiune interesantă pentru companii, există și anumite provocări asociate cu acest proces. Una dintre cele mai mari provocări este adaptarea serviciilor și a modelului de afacere la cerințele locale și culturale.

De asemenea, trebuie avut în vedere și faptul că unele țări pot avea reguli și norme diferite în ceea ce privește practica medicală, ceea ce poate necesita o adaptare suplimentară a serviciilor oferite de companie. Legacy Med colaborează cu parteneri locali de încredere care cunosc bine piața și care pot ajuta la adaptarea serviciilor companiei la nevoile locale. Suntem in discutii avansate si studiem oportunitatile pentru cateva orase europene: Viena, Bruxelles si Madrid.

Compania oferă sprijin și formare pentru francizați în ceea ce privește marketingul, managementul afacerii și practica medicală. Francizatii, care pot fi medici sau nu, primesc intregul nostru suport astfel incat in maxim 3 luni de la accesarea francizei sa functioneze la capacitate. O data cu intrarea in franciza, francizatii primesc un pachet care include amenajare, marketing, know-how, tehnologie si suport tehnic personalizat. Franciza Legacy Med este marca inregistrata. Master francizorul din Romania este singurul acreditat sa ofere aceste francize Legacy Med. Pentru accesarea acestei francize in tara sau in strainatate, se semneaza un contract de francize intre Master Francizor si Francizat, acesta din urma avand libertate totala in alegerea numelui companiei sale, sub brandul Legacy Med. In cazul medicilor care doresc sa isi pastreze identitatea, exista si acesta optiune, viitorul cabinet francizat putand functiona sub brandul Legacy Med by Dr. X.

Detalii si informatii:

https://legacy-med.ro/ro/franciza/

Sursa foto: Legacy Med

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: