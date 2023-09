Digitalizarea sistemului medical: cum se transformă viața pacienților și a medicilor cu ajutorul tehnologiei

Un sistem medical digitalizat schimbă atât viața pacienților, cât și a personalului medical și poate face de multe ori diferența dintre viață și moarte. Tehnologia poate elimina nevoie de a sta la cozi sau de a suna în mod repetat la unitățile medicale și poate ajuta întreg sistemul să devină mai eficient eficient. Despre beneficiile tehnologiei și modul în care poate schimba viața pacienților, am discutat cu Roxana Barbu, Government and Public Affairs Philips Health Systems.

Wall-street.ro: Strategia Națională de Sănătate 2022-2030 vizează modernizarea, flexibilizarea și extinderea sistemului de sănătate publică. Se poate realiza acest lucru fără a regăsi tehnologia în centrul eforturilor menționate mai sus?



Roxana Barbu, Philips: Spitalul este o componentă importantă a comunității, un pilon de sprijin, iar acesta trebuie să fie al tuturor! Sănătatea este mai puțin o instituție și mai mult o experiență. Astăzi, mai mult decât oricând, resimțim importanța unei experiențe de îngrijire a sănătății fluide, adaptabile la nevoile pacienților.



Actuala Strategie Națională de Sănătate „Împreună pentru sănătate”, elaborată de Ministerul Sănătății, își propune să dezvolte un sistem de sănătate inteligent, rezilient și echitabil, care să permită tuturor accesul la îngrijire medicală de calitate, indiferent de statut social, venit sau de regiunea geografică de unde provin pacienții. Este necesară facilitarea accesului la îngrijire medicală de cea mai bună calitate, precum și prin tehnologie avansată care oferă premisa dezvoltării îngrijirilor medicale.



Mulțumită tehnologiilor digitale, putem aduce îngrijirea medicală mai aproape de pacient, indiferent că vorbim de telemedicină, tratamentul la domiciliu sau în comunitate. Eficientizarea resurselor înseamnă costuri mai reduse pentru spitale, implicit adoptarea unor modele sustenabile. Philips rămâne alături de doctori și de pacienți prin soluții moderne care îmbunătățesc sănătatea oamenilor, pentru a face medicina mai accesibilă și mai blândă cu mediul înconjurător. Este un efort comun, dar cred că doar împreună putem reuși să aducem mai aproape spitalul tuturor și să dăm planetei generații mai sănătoase.



Wall-street.ro: Când vorbim de tehnologie, care considerați că sunt top 5-7 bune practici care trebuie urmărite în așa fel încât modernizarea sistemului de sănătate publică sa fie una corectă și în pas cu vremurile pe care le trăim? Care sunt greșelile pe care trebuie să le evităm?



Roxana Barbu, Philips: La fel ca orice alt domeniu, și cel al sistemului de sănătate publică are nevoie să fie adus la un nivel de modernizare net superior față de cel pe care îl are în prezent. Desigur, se fac pași în această direcție și sunt vizibili. În ceea ce privește exemple de bune practice care trebuie urmărite, consider că acestea ar fi cele mai importante:

Să ne asigurăm că sistemele de sănătate sunt interoperabile și pot partaja eficient datele medicale între diferite instituții și profesioniștii din domeniu. Astfel, accesul la informațiile pacienților se realizeaza rapid și sigur, iar astfel se facilitează acordarea de îngrijiri și se evită duplicarea testelor sau a tratamentelor.

Integrarea tehnologiei în furnizarea serviciilor medicale prin intermediul telemedicinii și a platformelor online pentru a îmbunătăți experiența pacienților.

Utilizarea inteligenței artificiale și analiza datelor pentru a extrage informații valoroase din volume mari de date medicale, iar astfel diagnosticul poate fi mult mai precis, iar tratamentele și procesele de gestionare a bolilor se pot îmbunătăți.

Promovarea unui ecosistem în care inovația și colaborarea între companii, cercetători, profesioniști în sănătate și guverne sunt încurajate poate accelera adoptarea tehnologiilor și îmbunătăți sistemul de sănătate publică. Investițiile în cercetare și dezvoltare, precum și stimulentele fiscale, pot sprijini dezvoltarea soluțiilor tehnologice în sănătate.

Printre greșelile care trebuie trebuie evitate, se numără: ignorarea nevoilor și opiniilor pacienților, subestimarea resurselor necesare pentru implementarea tehnologiei, lipsa pregătitii și instruirii profesioniștilor în sănătate, dependența excesivă de tehnologie și neglijarea grupurilor marginalizate.

Wall-street.ro: Cum putem traduce, pentru cetățeni, beneficiile pe care i le aduce implementarea tehnologiei de la un cap la altul al interacțiunii sale cu sistemul de sănătate?



Roxana Barbu, Philips: În limbaj simplu, pentru orice situație medicală întâmpină, vor avea parte de ajutor, consiliere, tratamente, de la început, de când se prezintă cu problema medicală, până la final, după ce au ajuns acasă în urma tratamentului. Tehnologia permite programarea online a consultațiilor și rezervarea de locuri la spitale, eliminând nevoia de a sta la cozi sau de a suna în mod repetat. Astfel, oricine poate obține mai ușor o programare și poate beneficia de îngrijire medicală mai rapidă și mai convenabilă.



De asemenea facilitează comunicarea între pacienți și profesioniștii din sănătate prin intermediul mesajelor electronice, consultațiilor online și portalurilor pacienților. Acest lucru poate duce la o coordonare mai bună a îngrijirii, asigurându-se că toți furnizorii de servicii medicale au acces la informații actualizate despre pacient.



Implementarea tehnologiei permite crearea dosarului electronic de sănătate al pacientului, care conține informații medicale esențiale, cum ar fi rezultatele testelor, imagini medicale și istoricul medical. Aceasta asigură accesul rapid la informații relevante pentru toți furnizorii de servicii medicale implicați în îngrijirea pacientului, reducând astfel riscul de erori și asigurând o îngrijire mai eficientă.



Tehnologia poate permite monitorizarea la distanță a parametrilor de sănătate și transmiterea datelor către profesioniști în sănătate. Astfel, pacienții pot beneficia de îngrijire și suport medical în timp real, chiar și în afara spitalului. De asemenea, aplicațiile mobile și dispozitivele wearable pot ajuta pacienții să-și monitorizeze propriile lor sănătate și să adopte comportamente sănătoase. Și, nu în ultimul rând, tehnologia poate furniza resurse online și aplicații mobile care oferă informații medicale de încredere, sfaturi de sănătate și suport educațional. Astfel, pacienții pot fi mai bine informați despre afecțiunile lor, tratamentele disponibile și pot participa activ în gestionarea propriei lor sănătăți.

Wall-street.ro: Ne puteți ajuta cu exemple concrete ale modului in care poate arăta interacțiunea cetățeanului atunci când vorbim de un sistem de sănătate adaptat vremurilor actuale, în care tehnologia este pusă la loc de cinste?



Roxana Barbu, Philips: Pacienții se așteaptă la experiențe de îngrijire medicală mai accesibile prin digitalizare, care să nu le solicite timp și bani pentru a se deplasa atunci când, în unele cazuri, ar putea la fel de bine să se conecteze cu medicul lor de la distanță. 60% dintre pacienții din întreaga lume spun că îngrijirea virtuală li se pare mai convenabilă decât cea în persoană.



Transformarea digitală a asistenței medicale are la bază utilizarea noilor tehnologii, a datelor, a inteligenței artificiale, a platformelor cloud, a parteneriatelor și a modelelor de afaceri inovatoare în beneficiul sănătății pentru toți, pentru a reduce costurile de îngrijire, a spori accesul și îmbunătăți experiența de îngrijire.



Acest lucru deschide, de asemenea, ușa pentru multe alte schimbări. Imaginați-vă că, dacă pacienții nu trebuie să ajungă fizic la spital pentru toate consultațiile, atunci aspectul fizic al spitalului va fi radical diferit în viitor. Spitalul viitorului va fi proiectat cu gândul la flexibilitate. Camerele pacienților vor fi adaptabile, permițând diferite niveluri de îngrijire. Unele camere ar putea fi echipate pentru monitorizare intensivă, în timp ce altele se vor concentra pe crearea unei atmosfere mai apropiate de cea de acasă, pentru a ajuta la recuperare. Tehnologia medicală avansată este esențială în acest context. De ce? Pentru că ea oferă viteză de consultație, diagnostic precis, îngrijire personalizată și facilitează tratamentul non-invaziv.



Ca să ofer un exemplu concret de tehnologie de ultimă generație din România, vă spun câteva cuvinte despre Azurion. Philips Azurion este o inovație dedicată intervențiilor non-invazive ghidate imagistic și oferă o calitate înaltă a imaginilor, cu doze minime de radiații, atât pentru pacient cât și pentru personalul medical.



Printre afecţiunile care pot fi evaluate şi tratate cu ajutorul tehnologiei Philips Azurion se numără: bolile coronariene (angină pectorală, infarct miocardic acut sau recent), valvulopatiile (stenoză aortică, regurgitare mitrală), suferinţele vasculare aortice (anevrism de aortă, disecţie de aortă), bolile vasculare severe la nivelul sistemului circulator cerebral (accidente vasculare cerebrale, malformaţii arteriovenoase, anevrisme cerebrale), aritmiile cardiace (cum ar fi fibrilaţie atrială, flutter atrial şi multe altele) şi arteriopatiile periferice.



Alte grupe de pacienţi care pot beneficia de avantajele acestei platforme medicale avansate sunt reprezentate de pacienţii cu tumori maligne cu metastază la nivel hepatic şi cei cu angiodisplazie, care necesită embolizări arteriale digestive în vederea opririi hemoragiilor digestive.



Wall-street.ro: Care sunt zonele sistemului medical romanesc care considerați că au nevoie de intervenții cât mai rapide în materie de digitalizare în tot acest proces de transformare?



Roxana Barbu, Philips: Cred că investițiile eficiente în sănătatea comunității trebuie să se bazeze pe doi piloni cheie: digitalizare și sustenabilitate. Aici mă refer la soluții care permit schimbul de date și contactul la distanță între pacient și medic. Mai mult, prin monitorizare și diagnosticare de la distanță putem aduce îngrijirea medicală în mijlocul comunității. Este nevoie de o infrastructură digitală care să permită ca parcursul pacientului să fie urmărit încă de la început, de când se prezintă la medic, la diagnostic, tratament și perioada de post-tratament. Așadar, din momentul în care se prezintă cu simptome și până la îngrijirea la domiciliu.



Schimbarea în bine deja a început. Practic, asistăm la o extindere a accesului la o îngrijire de calitate, reducând totodată amprenta ecologică a întregului sistem de sănătate, lucruri care se reflectă automat în costuri mai scăzute. Să vă dau un exemplu: dacă îngrijirea medicală ar fi o țară, aceasta ar fi a cincea cea mai mare din lume în ceea ce privește emisiile de CO₂, reprezentând peste 4 % din totalul global. Multumita soluțiilor digitale, ducem îngrijirea de înaltă calitate dincolo de pereții spitalelor și optimizăm raportul calitate / cost prin creșterea ratei de conectare a pacienților cu servicii vitale pentru ei, dar la costuri operaționale semnificativ mai mici pentru furnizorii de servicii.



Wall-street.ro: Pentru medici, ce înseamnă un sistem de sănătate digitalizat? Cum schimbă asta modul în care el iși face treaba de zi cu zi?



Roxana Barbu, Philips: Digitalizarea implică adoptarea de dosare medicale electronice, care înlocuiesc fișele medicale pe suport de hârtie. Dosarele medicale electronice permit medicilor să acceseze informațiile despre pacienți, inclusiv istoricul medical, rezultatele de laborator și planurile de tratament, într-un format digital. Acest lucru facilitează recuperarea mai rapidă și mai precisă a datelor pacienților, permițând medicilor să ia decizii bine informate.



De asemenea, sistemele digitale permit comunicarea și colaborarea fără întreruperi între profesioniștii din domeniul sănătății. Medicii pot partaja în siguranță datele pacienților, imaginile medicale și rezultatele testelor cu colegii, specialiștii și alți furnizori de servicii medicale. Acest lucru îmbunătățește coordonarea îngrijirii și permite luarea eficientă a deciziilor, în special în cazurile complexe sau atunci când se caută a doua opinie. Aceste instrumente pot oferi alerte și memento-uri în timp real pentru potențiale interacțiuni medicamentoase, alergii sau orientări privind cele mai bune practici. De asemenea, acestea pot oferi recomandări bazate pe datele pacientului și pe ghidurile clinice, sprijinind medicii în diagnosticarea și planurile de tratament.



Sunt numeroase beneficii pentru toate părțile implicate în actul medical. Însă, cu siguranță, pentru medici, posibilitatea de a-și eficientiza munca datorită digitalizării este, probabil, cel mai important aspect. Digitalizarea eficientizează sarcinile administrative, cum ar fi programarea, facturarea și documentația. Automatizarea și fluxurile de lucru electronice reduc birocrația și economisesc timp, permițându-le medicilor să se concentreze mai mult pe îngrijirea pacienților. Sistemele de prescriere electronică pot îmbunătăți, de asemenea, gestionarea medicamentelor și pot reduce erorile de prescriere a rețetelor.



Wall-street.ro: Care sunt tehnologiile și soluțiile cu care veniți în intâmpinarea sistemului medical?



Roxana Barbu, Philips: Pe parcursul celor 30 de când suntem prezenți în România, am demonstrat că suntem un partener de încredere pentru spitale. Am intervenit prompt în momente critice, precum pandemia, oferind echipamente vitale și soluții medicale necesare pentru lupta împotriva COVID-19. Am dezvoltat o relație strânsă cu profesioniștii din domeniul sănătății și am furnizat tehnologie medicală de ultimă generație pentru a facilita diagnosticul corect și intervențiile medicale complexe.



Am căutat să contribuim la obținerea de rezultate mai bune în furnizarea asistenței medicale, în special prin furnizarea de tehnologii și soluții care să îmbunătățească diagnosticul și tratamentul. Am avut în vedere furnizarea de soluții tehnologice care să contribuie la reducerea costurilor în sistemul de sănătate, asigurându-ne că soluțiile noastre sunt eficiente și sustenabile financiar.



De asemenea, suntem dedicați colaborării cu autoritățile publice, industria și mediul academic. Recent, Philips România a încheiat un parteneriat cu Facultatea de Inginerie Medicală din cadrul Universității Politehnică București, pentru a-i sprijini pe studenți. În baza acestui acord, Philips România își ia angajamentul de a contribui prin activități și ateliere care să susțină și să pregătească studenții Facultății de Inginerie Medicală în utilizarea echipamentelor medicale și tehnologiilor disponibile, să pună în practică cunoștințele teoretice ale acestora, precum și să cultive interesul și curiozitatea pentru inovația medicală în beneficiul pacientului.



Mulțumită tehnologiilor digitale, putem aduce îngrijirea medicală mai aproape de pacient, indiferent că vorbim de telemedicină, tratamentul la domiciliu sau în comunitate. Eficientizarea resurselor înseamnă costuri mai reduse pentru spitale, implicit adoptarea unor modele sustenabile. Philips rămâne alături de doctori și de pacienți prin soluții moderne care îmbunătățesc sănătatea oamenilor, pentru a face medicina mai accesibilă și mai blândă cu mediul înconjurător. Este un efort comun, dar cred că doar împreună putem reuși să aducem mai aproape spitalul tuturor și să dăm planetei generații mai sănătoase.

