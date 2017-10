65 de persoane si-au pierdut viata in urma tragediei de la Colectiv, care a socat nu doar o tara, ci o lume intreaga. In seara zilei de 30 octombrie 2015, in club Colectiv din Bucuresti, in timpul unui concert rock, a izbucnit un incendiu. De aici s-a dezlantuit haosul. De doi ani, dosarul Colectiv se plimba de la o instanta la alta, iar justitia nu a stabilit niciun vinovat. In tot acest timp, supravietuitorii sufera in continuare din cauza unui sistem corupt si saracit, care i-a abandonat.

Dupa doi ani, #Colectiv inseamna 65 de morti, familii frustrate, supravietuitori care se lupta cu durerile, anchete peste anchete si NICIUN VINOVAT care sa plateasca pentru una dintre cele mai mari tragedii care s-au produs in Romania. Abia saptamana trecuta, Curtea Militara de Apel a decis sa inceapa judecata in dosarul in care sunt cercetati angajatii ISU care au inchis ochii la neregulile din clubul Colectiv. Radu Antonina si George Petrica sunt acuzati de abuz in serviciu daca...