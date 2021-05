Arhiepiscopul Tomisului, Tedodosie a avut o reacție după ce Patriarhului Daniel i-a refuzat avansarea în ierarhia internă și numirea sa ca mitropolit, motivând că acest lucru ar reprezenta „ambiție personală”, corelată și cu „o atitudine provocatoare” dar și cu o „lipsă de tact pastoral” pe durata pandemiei.

ÎPS Teodosie a spus vineri, într-o declarație de presă, că a făcut această solicitare la cererea credincioșilor și că are inclusiv scrisori din diaspora pentru acest lucru, scrie Digi 24.

„Aveam cu mine mii de oameni, nu pentru mine, nu pentru a deveni vedetă. Eu am vrut să fiu în rugăciune și voi fi și după pandemie. Am decis să slujesc Sfânta liturghie în fiecare zi, ce e rău în asta? (...) Eu nu mă dezic de ce am făcut, am avut o atitudine creștină, de apărare a dreptei credințe. A apăra dreapta credință e un lucru pozitiv și, iată, credincioșii m-au urmat. Eu am vorbit în numele lui Dumnezeu, nu am vorbit de capul meu”, a spus ÎPS Teodosie.

În ceea ce privește teama de posibile sancțiuni pe care BOR le-ar putea aplica, ÎPS Teodosie a spus că „Nu vorbim de sancțiuni, vorbesc de ce e pozitiv. Doar Dumnezeu poate să îmi dea sancțiuni, numai de sancțiunea lui Dumnezeu mă tem. Dacă Dumnezeu va voi, va fi mitropolie”.

