Premieră UNTOLD: fanii vor putea comanda mâncare din festival direct prin tazz by eMAG

Cei prezenți la Untold vor putea lua masa fără să pună petrecerea „pe pauză”, pentru că tazz by eMAG va livra în interiorul festivalului, direct de la zonele de foodcourt.

Special pentru participanții la festival, tazz by eMAG și UNTOLD lansează și un produs special, inspirat de bucătăria românească. Produsul va fi potrivit pentru orice tip de dietă, fiind disponibil atât în varianta tradițională, cât și vegană.



„Ne dorim să le oferim o experiență memorabilă participanților de la UNTOLD astfel încât să-și lase grija meselor în seama noastră. Suntem pregătiți să acoperim întreaga zonă și să livrăm rapid comenzile de partenerii prezenți la festival. În plus față de livrare, am pregătit mai multe surprize și experiențe inedite pe toată durata festivalului,” a spus Alin Șerban, CEO tazz by eMAG.

„Suntem încântați de parteneriatul cu tazz by eMAG, prin intermediul căruia vom reuși să le oferim publicului festivalului o nouă experiență inedită. Aceștia vor putea să se bucure de fiecare moment al spectacolului oferit de artiștii preferați, în timp ce comandă mâncare direct prin aplicație," a completat Bogdan Rădulescu, Head of Partnerships and New Business UNTOLD.

Top 3 cei mai buni DJ-i din lume urcă în acest an pe scena principală a festivalului UNTOLD. David Guetta, Martin Garrix, Dimitri Vegas&Like Mike sunt unii dintre cei mai așteptati artiști și la această ediție.

Festivalul UNTOLD va avea loc în perioada 9-12 septembrie 2021, la Cluj-Napoca.

Galeria starurilor este completată cu alte nume din top 10 cei mai buni DJ-i ai lumii: Steve Aoki, Alok, Afrojack, dar și de artiști de renume internațional ca și DJ Snake, Lost Frequencies, Above&Beyond, Benny Benassi și Martin Solveig. Iubitorii de muzică live îi vor putea asculta în acest an pe The Script, Parov Stelar și pe rapper-ul american TYGA, care vine pentru prima dată pe scena principală UNTOLD.

A șasea ediție a festivalului UNTOLD va aduce pe scena principală cele mai mari nume din industria EDM, primii trei DJ-i ai lumii, conform clasamentului DJ Mag 2020: Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix și numărul 1 mondial David Guetta. De la "Crowd Control", "The Hum" la "High On Life" sau "Tremor" până la "Never Be Alone" sau "Titanium", cele mai cunoscute piese de festival vor energiza festivalierii de pe Cluj Arena.

